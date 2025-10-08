62-летняя Деми Мур повторила свой образ из популярного фильма 90-х годов

Одна из самых узнаваемых американских актрис Деми Мур кардинально поменяла прическу. Главная героиня боди-хоррора "Субстанция" поделилась снимком с новым имиджем на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Так, 62-летняя Мур вернулась к образу времен фильма "Стриптиз", продемонстрировав пышную челку.

"Челка – время от времени. Спасибо Gucci за то, что позволили мне снова носить ее впервые со времен "Стриптиза"! – написала она в подписи к посту, имея в виду свою главную роль в короткометражном фильме Gucci "Тигр".

На втором фото Деми поделилась кадром из фильма, демонстрирующим челку ее героини.

Актриса несколько раз стриглась специально под роль, в том числе для фильма "Стриптиз" 1996 года и для фильма "Солдат Джейн" 1997 года.

Комментаторы поспешили выразить свое восхищение и оставили ряд теплых слов.

