Культура и шоу-бизнес

62-летняя Деми Мур повторила свой образ из популярного фильма 90-х годов

Деми Мур, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 09:49 Фото: Instagram/demimoore
Одна из самых узнаваемых американских актрис Деми Мур кардинально поменяла прическу. Главная героиня боди-хоррора "Субстанция" поделилась снимком с новым имиджем на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Так, 62-летняя Мур вернулась к образу времен фильма "Стриптиз", продемонстрировав пышную челку.

"Челка – время от времени. Спасибо Gucci за то, что позволили мне снова носить ее впервые со времен "Стриптиза"! – написала она в подписи к посту, имея в виду свою главную роль в короткометражном фильме Gucci "Тигр".

На втором фото Деми поделилась кадром из фильма, демонстрирующим челку ее героини.

Актриса несколько раз стриглась специально под роль, в том числе для фильма "Стриптиз" 1996 года и для фильма "Солдат Джейн" 1997 года.

Комментаторы поспешили выразить свое восхищение и оставили ряд теплых слов.

Ранее заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров, который состоит в браке уже 22 года, поделился важным советом для молодоженов. По его словам, семейная гармония – это результат ежедневного труда.

Читайте также
Фанаты протянули руку помощи Деми Мур после поражения на "Оскаре"
11:45, 05 марта 2025
Фанаты протянули руку помощи Деми Мур после поражения на "Оскаре"
Деми Мур ослепила гостей "Оскара" смелым декольте, но осталась без награды
15:59, 03 марта 2025
Деми Мур ослепила гостей "Оскара" смелым декольте, но осталась без награды
Деми Мур впервые номинировали на премию "Оскар"
06:12, 24 января 2025
Деми Мур впервые номинировали на премию "Оскар"
