Арман Давлетяров дал совет молодоженам спустя 22 года совместной жизни
Фото: Instagram/arman_dav
Заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров, который состоит в браке уже 22 года, поделился важным советом для молодоженов. По его словам, семейная гармония – это результат ежедневного труда, сообщает Zakon.kz.
Конечно же, стоит отметить, что, помимо успешной карьеры, Арман Давлетяров – примерный семьянин и отец пятерых детей.
Буквально недавно Давлетяров рассказывал историю своей любви. По его словам, он с женой Мавжудой прошли многое: светлые дни и трудные времена, взлеты и падения.
Уже 6 октября 2025 года шоумен записал видеообращение, напомнив про работу над отношениями.
"Какой совет можно дать тем, кто только создал семью? Помните, что семья – это ежедневная работа. И в первую очередь работа над собой, своим отношением, своим поведением. Впрочем, этот совет подойдет и семьянину со стажем".Арман Давлетяров
Он добавил еще один важный момент.
"Я уверен, в любых отношениях просто необходимо уметь извиняться. Все случается, все ошибаются, но не все обладают мужеством признать неправоту. Успешный человек – тот, кто умеет выстраивать коммуникацию не только на работе, но и в семье. И быть счастливым!"Арман Давлетяров
