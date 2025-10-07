Арман Давлетяров дал совет молодоженам спустя 22 года совместной жизни

Заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров, который состоит в браке уже 22 года, поделился важным советом для молодоженов. По его словам, семейная гармония – это результат ежедневного труда, сообщает Zakon.kz.

Конечно же, стоит отметить, что, помимо успешной карьеры, Арман Давлетяров – примерный семьянин и отец пятерых детей.

Буквально недавно Давлетяров рассказывал историю своей любви. По его словам, он с женой Мавжудой прошли многое: светлые дни и трудные времена, взлеты и падения.

Уже 6 октября 2025 года шоумен записал видеообращение, напомнив про работу над отношениями.

"Какой совет можно дать тем, кто только создал семью? Помните, что семья – это ежедневная работа. И в первую очередь работа над собой, своим отношением, своим поведением. Впрочем, этот совет подойдет и семьянину со стажем". Арман Давлетяров

Он добавил еще один важный момент.

"Я уверен, в любых отношениях просто необходимо уметь извиняться. Все случается, все ошибаются, но не все обладают мужеством признать неправоту. Успешный человек – тот, кто умеет выстраивать коммуникацию не только на работе, но и в семье. И быть счастливым!" Арман Давлетяров

Ранее звезда "Битвы экстрасенсов" Сергей Сафронов сообщил поклонникам в Instagram, что вновь стал отцом. Известный иллюзионист на этот раз решил присутствовать на родах и поддерживать супругу.