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Культура и шоу-бизнес

Фанаты протянули руку помощи Деми Мур после поражения на "Оскаре"

Фанаты протянули руку помощи Деми Мур после поражения на &quot;Оскаре&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 11:45 Фото: Instagram/demimoore
2 марта 2025 года состоялась 97-я церемония вручения главной награды в мире кино. Тогда 62-летняя американская актриса Деми Мур, исполнившая главную женскую роль в нашумевшем боди-хорроре "Субстанция", осталась без "Оскара", сообщает Zakon.kz.

Источники, близкие к окружению знаменитости, уверяют, что Мур тяжело переживает поражение, уступив награду 25-летней Майки Мэдисон.

Несмотря на это, после официальной церемонии Мур все же оставила обращение победительнице:

"И поздравление Майки Мэдисон. Не терпится увидеть, что ты будешь делать дальше".

Но у экс-супруги Брюса Уиллиса есть армия поклонников, которая всячески старается поддержать ее, оставляя немыслимое количество комментариев в социальных сетях со словами утешения.

  • Я так тобой горжусь. Ты победитель. Мы любим тебя.
  • Деми, тебя ограбили.
  • Какая несправедливость! Самое главное, знайте, что со всех уголков мира любят вас. Вы – лучшая актриса.
  • Лучшая актриса для народа.
  • Все знают, что ты стала победителем.
  • Волшебная! Ты самая настоящая!
  • Королева. Ты победитель и "Оскар" твой.
  • Я решил жить в альтернативной вселенной, где ты победила. Тут лучше.
  • Народный победитель!
  • Это недоразумение. Будет больно некоторое время. Мы с тобой.
  • Я в жизни не видел большего "ограбления". Ты лучшая! Никогда не забывай об этом.

Напомним, что выход звезды на красную дорожку стал одним из самых эффектных на церемонии вручения премии. Исполнительница главной роли в фильме "Непристойное предложение" появилась в ослепительном серебристом платье в пол, усыпанном стразами. Наряд бросался в глаза за счет глубокого декольте, которое открывало грудь звезды, и шлейфа.

Стоит отметить, что в начале января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Золотой глобус", которую называют репетицией "Оскара". Тогда Мур впервые за свою карьеру удостоилась этой престижной награды.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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