Жена миллионера Динара Сатжан объяснила, почему деньги – не главное

Казахстанская предпринимательница Динара Сатжан оставила пост о необходимости связей. Она пояснила, что все зависит не от количества визиток, а от многолетнего умения быть полезной людям, сообщает Zakon.kz.

Ведущая рассказала, что ей задали простой вопрос: "Сколько контактов в вашем телефоне?".

"Около десяти тысяч", – прозвучал ее ответ.

"Это говорит о вашем успехе и социальном капитале", – уже объяснили Сатжан.

"За 40 лет я накопила не только недвижимость, деньги или личный бренд. Я накопила социальный капитал – доверие, связи, уважение. И это не приходит само по себе. Нужно быть полезным. Родным. Друзьям. Коллегам. Даже незнакомым людям". Динара Сатжан

Знаменитость уверена, что нужно жить в балансе: "Бери – отдавай".

"Как говорят казахи, "Алыс-беріс". А еще я консьерж для своих. 24/7. Бронирую, соединяю, помогаю, решаю. Иногда устаю, но все равно делаю. Иначе зачем вообще жить?" Динара Сатжан

Впрочем, философский пост Сатжан не сильно откликнулся в сердцах подписчиков. Они перенеслись в раздел комментариев, чтобы выразить восхищение ее красотой и женственностью.

Ранее мы рассказывали, что одна из самых узнаваемых американских актрис Деми Мур кардинально поменяла прическу. Главная героиня боди-хоррора "Субстанция" поделилась снимком с новым имиджем на личной странице в Instagram.