Жена миллионера Динара Сатжан объяснила, почему деньги – не главное
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская предпринимательница Динара Сатжан оставила пост о необходимости связей. Она пояснила, что все зависит не от количества визиток, а от многолетнего умения быть полезной людям, сообщает Zakon.kz.
Ведущая рассказала, что ей задали простой вопрос: "Сколько контактов в вашем телефоне?".
"Около десяти тысяч", – прозвучал ее ответ.
"Это говорит о вашем успехе и социальном капитале", – уже объяснили Сатжан.
"За 40 лет я накопила не только недвижимость, деньги или личный бренд. Я накопила социальный капитал – доверие, связи, уважение. И это не приходит само по себе. Нужно быть полезным. Родным. Друзьям. Коллегам. Даже незнакомым людям".Динара Сатжан
Знаменитость уверена, что нужно жить в балансе: "Бери – отдавай".
"Как говорят казахи, "Алыс-беріс". А еще я консьерж для своих. 24/7. Бронирую, соединяю, помогаю, решаю. Иногда устаю, но все равно делаю. Иначе зачем вообще жить?"Динара Сатжан
Впрочем, философский пост Сатжан не сильно откликнулся в сердцах подписчиков. Они перенеслись в раздел комментариев, чтобы выразить восхищение ее красотой и женственностью.
Ранее мы рассказывали, что одна из самых узнаваемых американских актрис Деми Мур кардинально поменяла прическу. Главная героиня боди-хоррора "Субстанция" поделилась снимком с новым имиджем на личной странице в Instagram.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript