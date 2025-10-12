Динара Сатжан поделилась мудростью о силе духа

Казахстанская телеведущая и предпринимательница Динара Сатжан написала вдохновляющий пост о стойкости духа и независимости от чужого мнения, сообщает Zakon.kz.

Сообщение и видеоролик, на котором она гуляет по Парижу, она 12 октября опубликовала в Instagram

"Если у тебя крепкое ядро, ты не будешь зависеть от чужих слов. Ведь твоя внутренняя опора и сила известны только тебе", – написала Сатжан.

Публикация телеведущей вызвала активный отклик в комментариях.

Вы лучшая!

Замужество вам к лицу!

Динара, вы шикарны, стильная и счастливая!

