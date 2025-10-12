Динара Сатжан поделилась мудростью о силе духа
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская телеведущая и предпринимательница Динара Сатжан написала вдохновляющий пост о стойкости духа и независимости от чужого мнения, сообщает Zakon.kz.
Сообщение и видеоролик, на котором она гуляет по Парижу, она 12 октября опубликовала в Instagram
"Если у тебя крепкое ядро, ты не будешь зависеть от чужих слов. Ведь твоя внутренняя опора и сила известны только тебе", – написала Сатжан.
Публикация телеведущей вызвала активный отклик в комментариях.
- Вы лучшая!
- Замужество вам к лицу!
- Динара, вы шикарны, стильная и счастливая!
А ранее стало известно, что дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина рискуют остаться без российских паспортов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript