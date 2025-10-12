#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан поделилась мудростью о силе духа

Динара Сатжан, соцсети, пост , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 23:36 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская телеведущая и предпринимательница Динара Сатжан написала вдохновляющий пост о стойкости духа и независимости от чужого мнения, сообщает Zakon.kz.

Сообщение и видеоролик, на котором она гуляет по Парижу, она 12 октября опубликовала в Instagram

"Если у тебя крепкое ядро, ты не будешь зависеть от чужих слов. Ведь твоя внутренняя опора и сила известны только тебе", – написала Сатжан.

Публикация телеведущей вызвала активный отклик в комментариях.

  • Вы лучшая!
  • Замужество вам к лицу!
  • Динара, вы шикарны, стильная и счастливая!

А ранее стало известно, что дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина рискуют остаться без российских паспортов.

Айсулу Омарова
