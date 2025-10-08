Семья Кайрата Нуртаса готовится к грандиозному тою в честь особого случая
Об этом стало известно из Instagram-Stories младшего сына Зангара. Он показал гостей, которые приехали к ним домой, чтобы в 00:00 поздравить юбиляра.
"Собрались на папин юбилей. Прилетела моя сноха из Астаны... Мама вот уже неделю занимается списком гостей на той... Через 2 часа папе исполнится 60 лет", – рассказал Зангар.
В полночь трое сыновей (Кайрат, Аян и Зангар) и собравшиеся дома гости поздравили Нуртаса Айдарбекова с днем рождения под музыку и с тортиком. Кадрами поделилась его супруга Гульзира Айдарбекова.
На видео любопытные поклонники Кайрата нашли всех, кроме его жены Жулдыз Абдукаримовой и детей.
"А почему Жулдыз с детьми нет?" – спросили они в комментариях.
Никто из членов звездного семейства не отреагировал на этот вопрос, из-за чего подписчики стали делиться своими предположениями. Если некоторые осудили Абдукаримову, то другие напомнили, что она совсем недавно стала мамой в пятый раз.
В целом, большинство фолловеров Гульзиры Айдарбековой присоединились к поздравлениям и пожелали главе семейства крепкого здоровья и долгих лет жизни:
- "Поздравляю, будьте счастливы".
- "Прекрасно! Поздравляю! Желаю вам состариться вместе!"
- "Поздравляю! Желаю дожить до 100 и состариться на одной подушке!"
- "Поздравляем, Нуртас ага, с днем рождения... Мы вас очень сильно любим".
