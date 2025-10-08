#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Семья Кайрата Нуртаса готовится к грандиозному тою в честь особого случая

семья Кайрата Нуртаса, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 14:25 Фото: Instagram/zangaar
Сегодня, 8 октября 2025 года, в семье известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса отмечают важную дату. Его отцу Нуртасу Айдарбекову исполняется 60 лет. В связи с этим звездная семья готовится к грандиозному тою, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram-Stories младшего сына Зангара. Он показал гостей, которые приехали к ним домой, чтобы в 00:00 поздравить юбиляра.

"Собрались на папин юбилей. Прилетела моя сноха из Астаны... Мама вот уже неделю занимается списком гостей на той... Через 2 часа папе исполнится 60 лет", – рассказал Зангар.

В полночь трое сыновей (Кайрат, Аян и Зангар) и собравшиеся дома гости поздравили Нуртаса Айдарбекова с днем рождения под музыку и с тортиком. Кадрами поделилась его супруга Гульзира Айдарбекова.

На видео любопытные поклонники Кайрата нашли всех, кроме его жены Жулдыз Абдукаримовой и детей.

"А почему Жулдыз с детьми нет?" – спросили они в комментариях.

Никто из членов звездного семейства не отреагировал на этот вопрос, из-за чего подписчики стали делиться своими предположениями. Если некоторые осудили Абдукаримову, то другие напомнили, что она совсем недавно стала мамой в пятый раз.

В целом, большинство фолловеров Гульзиры Айдарбековой присоединились к поздравлениям и пожелали главе семейства крепкого здоровья и долгих лет жизни:

  • "Поздравляю, будьте счастливы".
  • "Прекрасно! Поздравляю! Желаю вам состариться вместе!"
  • "Поздравляю! Желаю дожить до 100 и состариться на одной подушке!"
  • "Поздравляем, Нуртас ага, с днем рождения... Мы вас очень сильно любим".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 14:25
"От кого?": Жулдыз Абдукаримова показала реакцию детей на свою пятую беременность

Ранее родители Кайрата Нуртаса зажгли на юбилее мамы Мадины Садвакасовой.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Семья Кайрата Нуртаса обратилась к певцу в честь важного дня
12:20, 25 февраля 2025
Семья Кайрата Нуртаса обратилась к певцу в честь важного дня
Кайрат Нуртас признался в любви Жулдыз Абдукаримовой
17:55, 14 апреля 2023
Кайрат Нуртас признался в любви Жулдыз Абдукаримовой
Кайрат Нуртас уехал с семьей на отдых
12:37, 25 июля 2024
Кайрат Нуртас уехал с семьей на отдых
