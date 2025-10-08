Семья Кайрата Нуртаса готовится к грандиозному тою в честь особого случая

Сегодня, 8 октября 2025 года, в семье известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса отмечают важную дату. Его отцу Нуртасу Айдарбекову исполняется 60 лет. В связи с этим звездная семья готовится к грандиозному тою, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram-Stories младшего сына Зангара. Он показал гостей, которые приехали к ним домой, чтобы в 00:00 поздравить юбиляра.

"Собрались на папин юбилей. Прилетела моя сноха из Астаны... Мама вот уже неделю занимается списком гостей на той... Через 2 часа папе исполнится 60 лет", – рассказал Зангар.

В полночь трое сыновей (Кайрат, Аян и Зангар) и собравшиеся дома гости поздравили Нуртаса Айдарбекова с днем рождения под музыку и с тортиком. Кадрами поделилась его супруга Гульзира Айдарбекова.

На видео любопытные поклонники Кайрата нашли всех, кроме его жены Жулдыз Абдукаримовой и детей.

"А почему Жулдыз с детьми нет?" – спросили они в комментариях.

Никто из членов звездного семейства не отреагировал на этот вопрос, из-за чего подписчики стали делиться своими предположениями. Если некоторые осудили Абдукаримову, то другие напомнили, что она совсем недавно стала мамой в пятый раз.

В целом, большинство фолловеров Гульзиры Айдарбековой присоединились к поздравлениям и пожелали главе семейства крепкого здоровья и долгих лет жизни:

"Поздравляю, будьте счастливы".

"Прекрасно! Поздравляю! Желаю вам состариться вместе!"

"Поздравляю! Желаю дожить до 100 и состариться на одной подушке!"

"Поздравляем, Нуртас ага, с днем рождения... Мы вас очень сильно любим".

