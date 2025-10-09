#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Появились первые кадры с грандиозного тоя, который устроила семья Кайрата Нуртаса

семья Кайрата Нуртаса, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 11:09 Фото: Instagram/sarkenova.aigerim
Семья известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса закатила той в честь юбилея папы артиста Нуртаса Айдарбекова, сообщает Zakon.kz.

8 октября 2025 года главе звездного семейства исполнилось 60 лет. В этот же день в одном из ресторанов Алматы прошел грандиозный вечер, куда были приглашены представители отечественного шоу-бизнеса, родственники и друзья.

Первыми фото и видео с торжества в Instagram-Stories поделилась невестка Гульзиры Айдарбековой – блогер Айгерим Саркенова (жена среднего сына Аяна Нуртаса).

Фото: Instagram/sarkenova.aigerim

Поздравить дедушку с юбилеем из Астаны прилетели дети Кайрата и Жулдыз Абдукаримовой. Но актрисы, которая более месяца назад стала мамой в пятый раз, не было на опубликованных кадрах.

Позднее Саркенова опубликовала видео, где ее родители, свекор и свекровь позировали по парам. Также в ролик попали младший наследник семейства Зангар Нуртас со своей супругой Индирой и ее родители.

Под публикацией буквально через комментарий был почти один и тот же вопрос – про старшую невестку и супругу Кайрата:

  • "Где Жулдыз?"
  • "Кайрата и Жулдыз не хватает в этом видео".
  • "Почему не общаетесь с родителями Жулдыз?"
  • "А Жулдыз все внимания хочется, из-за чего без конца заливает видео со своими детьми".
  • "Почему вы все время пишите про Жулдыз? Свекор очень хорошо относится к невесткам. Пусть они сами разберутся".
  • "Не пишите про Жулдыз. Если не прилетела на той, значит на это есть свои причины. Мы не вправе кого-либо судить. Наверное, никому не суждено быть идеальным".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 11:09
Как дети Нуртаса и Абдукаримовой отреагировали на новость о пятой беременности мамы

Ранее мы писали, что семья Кайрата Нуртаса готовится к грандиозному тою в честь особого случая.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
