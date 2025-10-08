#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Культура и шоу-бизнес

Третья жена Игоря Николаева показала, как поздравила дочь с юбилеем без звездного отца

композитор и поэт Игорь Николаев, певица Юлия Проскурякова, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 16:59 Фото: Instagram/marinagolova
Российская певица Юлия Проскурякова в ночь на 8 октября 2025 года опубликовала видео, в котором показала, как поздравила дочь Веронику с 10-летием без звездного папы, сообщает Zakon.kz.

Роликом 43-летняя супруга композитора и поэта Игоря Николаева поделилась в Instagram.

"С днем рождения, доченька! Солнышко наше, будь счастлива!" – оставила трогательную запись Юлия Проскурякова.

На публикацию отреагировал Игорь Крутой, который написал: "Дорогая Вероничка, с юбилеем! Будь здорова и счастлива!" С важным праздником дочь Николаева поздравил и Иосиф Пригожин: "С днем рождения! Большой привет вашему солнышку".

К поздравлениям присоединились и подписчики Проскуряковой:

  • "Поздравляем классную девочку и ее родителей".
  • "С 10-летием вас! Радости и счастья прекрасной малышке и родителям!"
  • "Вероничка, от всей души поздравляю с днем рождения! Ты самая прекрасная и чудесная девочка, будь счастлива".
  • "С днем рождения красавицу! Пусть растет счастливой и успешной на радость родителям! А папе с мамой – счастья и любви!"
  • "С днем рождения Нику! Пусть исполняются мечты! Будь самой счастливой на свете! Ты очень интересная девочка! Родителей с именинницей!"
  • "С днем рождения, Никуся! Мы тебя очень любим, крепко обнимаем и желаем огромного счастья и самого крепкого здоровья. Пусть все, что ты захочешь, обязательно сбывается".

Отметим, что Николаев не смог присутствовать на дне рождения наследницы из-за гастролей по городам России, из которых он делится фотографиями.

Пару дней назад Проскурякова отметила, что уже скучает по супругу, и пожелала ему "хороших гастролей, легкой дороги и полных залов любимых и благодарных зрителей".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 16:59
65-летний Игорь Николаев обратился к третьей жене по особому случаю

2 октября 2025 года вышла новая композиция "Благоверная" на стихи Игоря Николаева и музыку Игоря Крутого, которая вызвала резкий раскол среди слушателей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Третья жена Игоря Николаева похвасталась успехами их 9-летней дочери
10:33, 05 апреля 2025
Третья жена Игоря Николаева похвасталась успехами их 9-летней дочери
Третья жена Игоря Николаева нарвалась на комплименты
15:26, 09 июня 2025
Третья жена Игоря Николаева нарвалась на комплименты
Младшая дочь 65-летнего Игоря Николаева похвасталась дебютом в кино
17:33, 08 июля 2025
Младшая дочь 65-летнего Игоря Николаева похвасталась дебютом в кино
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: