Третья жена Игоря Николаева показала, как поздравила дочь с юбилеем без звездного отца

Российская певица Юлия Проскурякова в ночь на 8 октября 2025 года опубликовала видео, в котором показала, как поздравила дочь Веронику с 10-летием без звездного папы, сообщает Zakon.kz.

Роликом 43-летняя супруга композитора и поэта Игоря Николаева поделилась в Instagram.

"С днем рождения, доченька! Солнышко наше, будь счастлива!" – оставила трогательную запись Юлия Проскурякова.

На публикацию отреагировал Игорь Крутой, который написал: "Дорогая Вероничка, с юбилеем! Будь здорова и счастлива!" С важным праздником дочь Николаева поздравил и Иосиф Пригожин: "С днем рождения! Большой привет вашему солнышку".

К поздравлениям присоединились и подписчики Проскуряковой:

"Поздравляем классную девочку и ее родителей".

"С 10-летием вас! Радости и счастья прекрасной малышке и родителям!"

"Вероничка, от всей души поздравляю с днем рождения! Ты самая прекрасная и чудесная девочка, будь счастлива".

"С днем рождения красавицу! Пусть растет счастливой и успешной на радость родителям! А папе с мамой – счастья и любви!"

"С днем рождения Нику! Пусть исполняются мечты! Будь самой счастливой на свете! Ты очень интересная девочка! Родителей с именинницей!"

"С днем рождения, Никуся! Мы тебя очень любим, крепко обнимаем и желаем огромного счастья и самого крепкого здоровья. Пусть все, что ты захочешь, обязательно сбывается".

Отметим, что Николаев не смог присутствовать на дне рождения наследницы из-за гастролей по городам России, из которых он делится фотографиями.

Пару дней назад Проскурякова отметила, что уже скучает по супругу, и пожелала ему "хороших гастролей, легкой дороги и полных залов любимых и благодарных зрителей".

Материал по теме 65-летний Игорь Николаев обратился к третьей жене по особому случаю

2 октября 2025 года вышла новая композиция "Благоверная" на стихи Игоря Николаева и музыку Игоря Крутого, которая вызвала резкий раскол среди слушателей.