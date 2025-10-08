Третья жена Игоря Николаева показала, как поздравила дочь с юбилеем без звездного отца
Роликом 43-летняя супруга композитора и поэта Игоря Николаева поделилась в Instagram.
"С днем рождения, доченька! Солнышко наше, будь счастлива!" – оставила трогательную запись Юлия Проскурякова.
На публикацию отреагировал Игорь Крутой, который написал: "Дорогая Вероничка, с юбилеем! Будь здорова и счастлива!" С важным праздником дочь Николаева поздравил и Иосиф Пригожин: "С днем рождения! Большой привет вашему солнышку".
К поздравлениям присоединились и подписчики Проскуряковой:
- "Поздравляем классную девочку и ее родителей".
- "С 10-летием вас! Радости и счастья прекрасной малышке и родителям!"
- "Вероничка, от всей души поздравляю с днем рождения! Ты самая прекрасная и чудесная девочка, будь счастлива".
- "С днем рождения красавицу! Пусть растет счастливой и успешной на радость родителям! А папе с мамой – счастья и любви!"
- "С днем рождения Нику! Пусть исполняются мечты! Будь самой счастливой на свете! Ты очень интересная девочка! Родителей с именинницей!"
- "С днем рождения, Никуся! Мы тебя очень любим, крепко обнимаем и желаем огромного счастья и самого крепкого здоровья. Пусть все, что ты захочешь, обязательно сбывается".
Отметим, что Николаев не смог присутствовать на дне рождения наследницы из-за гастролей по городам России, из которых он делится фотографиями.
Пару дней назад Проскурякова отметила, что уже скучает по супругу, и пожелала ему "хороших гастролей, легкой дороги и полных залов любимых и благодарных зрителей".
2 октября 2025 года вышла новая композиция "Благоверная" на стихи Игоря Николаева и музыку Игоря Крутого, которая вызвала резкий раскол среди слушателей.