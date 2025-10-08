Участник "голой вечеринки" упал с высоты третьего этажа в Париже и попал в реанимацию

Рэпер Николай Васильев, более известный как Vacio, упал с уровня третьего этажа в Париже и теперь находится в реанимации, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Instagram рассказала подруга артиста. Он утверждает, что музыкант 7 октября ночью рухнул через стеклянную крышу и в данное время находится в тяжелом состоянии. По ее словам, у него нет страховки и теперь ему нужны деньги на лечение.

Фото: Instagram/onlybimba

Николай Васильев имеет скандальную славу – он предстал перед публикой на "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в одном лишь носке, прикрывающем пах.

Вечеринка Насти Ивлеевой с дресс-кодом "almost naked" прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе "Мутабор" и вызвала широкий общественный резонанс после публикации фотографий с мероприятия на ряде ресурсов Рунета.

Сама Ивлеева недавно поделилась сложностями второго замужества.