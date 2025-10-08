#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
540.06
628.25
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
540.06
628.25
6.61
Культура и шоу-бизнес

Участник "голой вечеринки" упал с высоты третьего этажа в Париже и попал в реанимацию

рэпер упал с высоты третьего этажа в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 00:06 Фото: Instagram/onlybimba
Рэпер Николай Васильев, более известный как Vacio, упал с уровня третьего этажа в Париже и теперь находится в реанимации, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Instagram рассказала подруга артиста. Он утверждает, что музыкант 7 октября ночью рухнул через стеклянную крышу и в данное время находится в тяжелом состоянии. По ее словам, у него нет страховки и теперь ему нужны деньги на лечение.

Фото: Instagram/onlybimba

Николай Васильев имеет скандальную славу – он предстал перед публикой на "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в одном лишь носке, прикрывающем пах.

Вечеринка Насти Ивлеевой с дресс-кодом "almost naked" прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе "Мутабор" и вызвала широкий общественный резонанс после публикации фотографий с мероприятия на ряде ресурсов Рунета.

Сама Ивлеева недавно поделилась сложностями второго замужества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Девочка упала с третьего этажа заброшенного здания завода в Шымкенте
01:47, 18 апреля 2024
Девочка упала с третьего этажа заброшенного здания завода в Шымкенте
Упал с высоты 16 этажа: в Астане погиб строитель
17:16, 13 августа 2023
Упал с высоты 16 этажа: в Астане погиб строитель
Двухлетняя девочка выжила, упав с третьего этажа в Астане
10:47, 07 мая 2023
Двухлетняя девочка выжила, упав с третьего этажа в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: