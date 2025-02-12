33-летняя Настя Ивлеева поделилась сложностями второго замужества

Не так давно 33-летняя российская ведущая Настя Ивлеева вышла второй раз замуж. Instagram-блогер часто делится данными о новом статусе. Так произошло и на этот раз. Она опубликовала серию снимков и поделилась сложностями замужества, сообщает Zakon.kz.

В описании к фотографиям Ивлеева оставила короткую подпись:

"Все еще не определюсь, я счастливая жена или дядя Вова".

Что касается выражения "Дядя Вова", то это отсылка к завирусившемуся отрывку из интервью с Владимиром Жириновским.

В ролике политик рассказывает о своей загруженности:

– Как вас зовут?

– Дядя Вова.

– Чем вы занимаетесь?

– Борьбой.

– А в свободное время?

– Свободного времени у меня нет.

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В декабре 2024 года стало известно, что Ивлеева вышла замуж за 32-летнего телеведущего Филиппа Бегака, который приходится родственником режиссеру Никите Михалкову. Многие назвали брак фиктивным и предположили, что Настя пошла на это, чтобы восстановить свою репутацию после "голой" вечеринки и последовавшей за ней "отмены". Ивлеева не промолчала и отреагировала на слухи, написав: "А у нас все бабам счастья простить не могут".

"Голая" вечеринка блогера Ивлеевой состоялась в конце 2023 года в клубе "Мутабор" и вызвала общественный резонанс. Тогда вечеринку посетили Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дмитрий Билан, Оксана Самойлова и многие другие. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Ивлеева (она сделала это дважды).