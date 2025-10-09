#АЭС в Казахстане
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
541.54
629.16
6.64
Культура и шоу-бизнес

Многие не справляются, сбоят: Лера Кудрявцева ответила на критику Ларисы Гузеевой

Лера Кудрявцева, Лариса Гузеева, конфликт , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 23:08 Фото: Instagram/leratv
Российская телеведущие Лера Кудрявцева и Лариса Гузеева оказались в центре публичного конфликта после выхода нового выпуска телепрограммы, посвященной звездам, ставшим жертвами мошенников, сообщает Zakon.kz.

В эфире передачи, которую ведет Кудрявцева, упомянули и Гузееву – оказалось, что актрису также обманули аферисты. Однако телеведущей "Давай поженимся!" не понравилось, что ее имя фигурировало в выпуске, и она резко обратилась к подруге в соцсетях.

"Лерочка, посмотрела твою программу о мошенниках. Тревожусь о твоем ментальном здоровье. Мне очень приятно, что ты сделала меня героем передачи, но беспокоюсь за тебя, ты стала забывчива! Ведь накануне в Болгарии ты лично меня поддерживала… Надеюсь, все наладится, и когда будет разговор о порядочности, ты не забудешь пригласить меня в эфир", – написала Гузеева.

Кудрявцева не осталась в стороне и ответила коллеге в своем ироничном стиле.

"Время сложное, многие не справляются. Сбоят, ломаются, глючат… Я держусь, братцы. И за себя… и за свою подругу Ларису, с которой каждое лето в обнимку под звездным небом. Ларис, ты там отходи, а я подежурю", – заявила ведущая в соцсетях.

Ранее мы писали о том, как Димаш Кудайберген покорил сердца латиноамериканцев. Подробнее можно узнать здесь.

Айсулу Омарова
Читайте также
Лариса Гузеева публично обиделась на Леру Кудрявцеву за выступление на шоу
07:21, Сегодня
Лариса Гузеева публично обиделась на Леру Кудрявцеву за выступление на шоу
Лера Кудрявцева ушла от мужа
12:17, 12 января 2024
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Ирина Болгар жестко ответила Лере Кудрявцевой
01:54, 14 октября 2024
Ирина Болгар жестко ответила Лере Кудрявцевой
