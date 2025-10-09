Многие не справляются, сбоят: Лера Кудрявцева ответила на критику Ларисы Гузеевой

Российская телеведущие Лера Кудрявцева и Лариса Гузеева оказались в центре публичного конфликта после выхода нового выпуска телепрограммы, посвященной звездам, ставшим жертвами мошенников, сообщает Zakon.kz.

В эфире передачи, которую ведет Кудрявцева, упомянули и Гузееву – оказалось, что актрису также обманули аферисты. Однако телеведущей "Давай поженимся!" не понравилось, что ее имя фигурировало в выпуске, и она резко обратилась к подруге в соцсетях.

"Лерочка, посмотрела твою программу о мошенниках. Тревожусь о твоем ментальном здоровье. Мне очень приятно, что ты сделала меня героем передачи, но беспокоюсь за тебя, ты стала забывчива! Ведь накануне в Болгарии ты лично меня поддерживала… Надеюсь, все наладится, и когда будет разговор о порядочности, ты не забудешь пригласить меня в эфир", – написала Гузеева.

Кудрявцева не осталась в стороне и ответила коллеге в своем ироничном стиле.

"Время сложное, многие не справляются. Сбоят, ломаются, глючат… Я держусь, братцы. И за себя… и за свою подругу Ларису, с которой каждое лето в обнимку под звездным небом. Ларис, ты там отходи, а я подежурю", – заявила ведущая в соцсетях.

Ранее мы писали о том, как Димаш Кудайберген покорил сердца латиноамериканцев. Подробнее можно узнать здесь.

