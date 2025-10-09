Баян Алагузова устроила подписчикам экскурсию по своему "второму дому"

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Казахстанская продюсер и актриса Баян Алагузова опубликовала в Instagram фотокадры из офиса, где проводит за работой много времени, сообщает Zakon.kz.

Публикацию сопроводил позитивный комментарий: "В офисе сегодня так солнечно", – подписала Баян Алагузова пост. Первое что бросается в глаза – современный изысканный дизайн офиса. В рабочем пространстве продюсера присутствуют предметы искусства, картины, книги, фотографии. Подписчики знаменитой актрисы отметили, что в офисе не было бы так солнечно без нее самой: Баян, ты солнце!

Такая красивая и нежная стильняжка.

Вау, красота! Ранее Баян Алагузова вмешалась в скандал актрисы Дариги Бадыковой с экс-супругом.

