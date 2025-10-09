#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова устроила подписчикам экскурсию по своему "второму дому"

Продюсер, актриса, офис, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 05:40 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанская продюсер и актриса Баян Алагузова опубликовала в Instagram фотокадры из офиса, где проводит за работой много времени, сообщает Zakon.kz.

Публикацию сопроводил позитивный комментарий:

"В офисе сегодня так солнечно", – подписала Баян Алагузова пост.

Первое что бросается в глаза – современный изысканный дизайн офиса. В рабочем пространстве продюсера присутствуют предметы искусства, картины, книги, фотографии.

Подписчики знаменитой актрисы отметили, что в офисе не было бы так солнечно без нее самой:

  • Баян, ты солнце!
  • Такая красивая и нежная стильняжка.
  • Вау, красота!

Ранее Баян Алагузова вмешалась в скандал актрисы Дариги Бадыковой с экс-супругом.

Аксинья Титова
