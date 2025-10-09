Баян Алагузова устроила подписчикам экскурсию по своему "второму дому"
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанская продюсер и актриса Баян Алагузова опубликовала в Instagram фотокадры из офиса, где проводит за работой много времени, сообщает Zakon.kz.
Публикацию сопроводил позитивный комментарий:
"В офисе сегодня так солнечно", – подписала Баян Алагузова пост.
Первое что бросается в глаза – современный изысканный дизайн офиса. В рабочем пространстве продюсера присутствуют предметы искусства, картины, книги, фотографии.
Подписчики знаменитой актрисы отметили, что в офисе не было бы так солнечно без нее самой:
- Баян, ты солнце!
- Такая красивая и нежная стильняжка.
- Вау, красота!
Ранее Баян Алагузова вмешалась в скандал актрисы Дариги Бадыковой с экс-супругом.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript