Лариса Гузеева и Роза Сябитова получили благодарность от Путина

12 ноября телеведущим Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой объявлена благодарность президента России Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

Распоряжение появилось на портале официального опубликования правовых актов. В документе уточняется, что глава России отметил заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу ведущих шоу "Давай поженимся!" на Первом канале.

Кроме того, благодарность объявлена ведущему "Поле чудес" и креативному директору Первого канала Леониду Якубовичу, а также ведущим Валдису Пельшу и Александру Гордону.

На днях вышел трейлер фильма "Кремлевский волшебник" про Владимира Путина, которого сыграл голливудский актер Джуд Лоу.