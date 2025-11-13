#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
524.65
607.02
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
524.65
607.02
6.48
Культура и шоу-бизнес

Лариса Гузеева и Роза Сябитова получили благодарность от Путина

Путин объявил благодарность ведущим Давай поженимся, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 06:20 Фото: первый канал
12 ноября телеведущим Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой объявлена благодарность президента России Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

Распоряжение появилось на портале официального опубликования правовых актов. В документе уточняется, что глава России отметил заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу ведущих шоу "Давай поженимся!" на Первом канале.

Кроме того, благодарность объявлена ведущему "Поле чудес" и креативному директору Первого канала Леониду Якубовичу, а также ведущим Валдису Пельшу и Александру Гордону.

На днях вышел трейлер фильма "Кремлевский волшебник" про Владимира Путина, которого сыграл голливудский актер Джуд Лоу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Лариса Гузеева публично обиделась на Леру Кудрявцеву за выступление на шоу
07:21, 09 октября 2025
Лариса Гузеева публично обиделась на Леру Кудрявцеву за выступление на шоу
Еще одно сокровище: Роза Сябитова поделилась важным семейным событием
00:24, 11 ноября 2025
Еще одно сокровище: Роза Сябитова поделилась важным семейным событием
Сваха Роза Сябитова объяснила, почему мужчины изменяют
00:01, 05 апреля 2024
Сваха Роза Сябитова объяснила, почему мужчины изменяют
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: