Культура и шоу-бизнес

"Он лучше меня": Димаш Кудайберген представил младшего брата публике в Мексике

Мансур Кудайберген, музыкант, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 12:39 Фото: dimashnews.com
Брат казахстанского артиста Димаша Кудайбергена Мансур довольно часто сопровождает брата на гастролях. Так произошло и в этот раз. 8 октября 2025 года звездное семейство выступило на одной из самых известных концертных площадок Мехико Auditorio Nacional, сообщает Zakon.kz.

В один из моментов музыкального вечера Кудайберген пригласил на сцену своего младшего брата, который, как отмечено на сайте Dimashnews, был радушно принят поклонниками.

"Позвольте представить лучшего музыканта нашей семьи. Как инструменталист он лучше меня, только вы ему этого не говорите", – с улыбкой отметил народный артист Казахстана.

Тогда Мансур исполнил композицию на электрогитаре.

Молодой музыкант сам не делится снимками с грандиозного выступления. На его страницах в социальных сетях размещены лишь две фотографии. Одна на фоне инструментов, вторая – по всей видимости, из местного магазина, торгующего сувенирами.

Под одним из постов у артиста спросили мнение о Мексике.

Примечательно, что Мансур общается с подписчиками. Он сразу ответил: "Это великая и красивая страна".

Другие поблагодарили его за талант и пожелали хорошо провести время.

Эмоциями от концерта в Латинской Америке уже поделилась и Раушан Кудайберген. Она выделила композицию брата под названием "Бір аспанның тағдыры" ("История одного неба").

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 12:39
"Обращение к человечеству": мама Димаша Кудайбергена назвала любимую песню сына

Сегодня, 10 октября, Димаш Кудайберген даст второе шоу в Мексике, уже в Palacio de los Deportes.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
