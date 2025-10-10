"Шедевр от Димаша": младшая сестра артиста поделилась кадрами его триумфа в Мексике
Фото: dimashnews.com
Младшая сестра известного исполнителя Димаша Кудайбергена Раушан поделилась эмоциями от выступления артиста в мексиканской столице. Музыкальный вечер состоялся 8 октября 2025 года в Мехико, сообщает Zakon.kz.
На следующий день, 9 октября, она опубликовала кадры с грандиозного выступления. В кадре народный артист Казахстана исполнял свою композицию под названием "Бір аспанның тағдыры" ("История одного неба").
"Шедевр от Димаша Кудайбергена. Мексика, это было невероятно! Так громко, так энергично, так понравилось. Спасибо!" – написала Раушан.
Поклонники из разных уголков света отправились в раздел комментариев после просмотра видео и поблагодарили девушку за возможность еще раз вспомнить концерт.
Сегодня, 10 октября, Димаш Кудайберген даст второе шоу в Мексике, уже в Palacio de los Deportes.
Материал по теме
"Как Киркоров": поклонники раскритиковали сценические образы Димаша Кудайбергена в Мехико
Мы рассказывали, что билеты на его первый концерт были проданы за рекордные 8 минут.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript