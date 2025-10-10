#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
541.54
629.16
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
541.54
629.16
6.64
Культура и шоу-бизнес

"Шедевр от Димаша": младшая сестра артиста поделилась кадрами его триумфа в Мексике

Димаш Кудайберген, народный артист Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 09:24 Фото: dimashnews.com
Младшая сестра известного исполнителя Димаша Кудайбергена Раушан поделилась эмоциями от выступления артиста в мексиканской столице. Музыкальный вечер состоялся 8 октября 2025 года в Мехико, сообщает Zakon.kz.

На следующий день, 9 октября, она опубликовала кадры с грандиозного выступления. В кадре народный артист Казахстана исполнял свою композицию под названием "Бір аспанның тағдыры" ("История одного неба").

"Шедевр от Димаша Кудайбергена. Мексика, это было невероятно! Так громко, так энергично, так понравилось. Спасибо!" – написала Раушан.

Поклонники из разных уголков света отправились в раздел комментариев после просмотра видео и поблагодарили девушку за возможность еще раз вспомнить концерт.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 09:24
"Обращение к человечеству": мама Димаша Кудайбергена назвала любимую песню сына

Сегодня, 10 октября, Димаш Кудайберген даст второе шоу в Мексике, уже в Palacio de los Deportes.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 09:24
"Как Киркоров": поклонники раскритиковали сценические образы Димаша Кудайбергена в Мехико

Мы рассказывали, что билеты на его первый концерт были проданы за рекордные 8 минут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Сестра Димаша Кудайбергена детально показала свадебный образ и восхитила фанатов
23:09, 07 августа 2025
Сестра Димаша Кудайбергена детально показала свадебный образ и восхитила фанатов
Сцена с Димашем Кудайбергеном и его сестрой-невестой растрогала фанатов
01:52, 04 августа 2025
Сцена с Димашем Кудайбергеном и его сестрой-невестой растрогала фанатов
Кудалык в семье Кудайберген: сестра Димаша показала трогательные кадры обряда
11:05, 02 августа 2025
Кудалык в семье Кудайберген: сестра Димаша показала трогательные кадры обряда
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: