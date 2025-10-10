"Шедевр от Димаша": младшая сестра артиста поделилась кадрами его триумфа в Мексике

Младшая сестра известного исполнителя Димаша Кудайбергена Раушан поделилась эмоциями от выступления артиста в мексиканской столице. Музыкальный вечер состоялся 8 октября 2025 года в Мехико, сообщает Zakon.kz.

На следующий день, 9 октября, она опубликовала кадры с грандиозного выступления. В кадре народный артист Казахстана исполнял свою композицию под названием "Бір аспанның тағдыры" ("История одного неба").

"Шедевр от Димаша Кудайбергена. Мексика, это было невероятно! Так громко, так энергично, так понравилось. Спасибо!" – написала Раушан.

Поклонники из разных уголков света отправились в раздел комментариев после просмотра видео и поблагодарили девушку за возможность еще раз вспомнить концерт.

Сегодня, 10 октября, Димаш Кудайберген даст второе шоу в Мексике, уже в Palacio de los Deportes.

Мы рассказывали, что билеты на его первый концерт были проданы за рекордные 8 минут.