Димаш Кудайберген провел тұсау кесу годовалому казахстанцу в Мехико

Всемирно известный эстрадный исполнитель Димаш Кудайберген 9 октября 2025 года посетил посольство Казахстана в Мехико, где встретился с представителями казахстанской диаспоры, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 октября, рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) РК:

"Важной частью его визита стало продвижение казахских традиций и культуры. Так, он обменялся первым ходом с послом Алмуратом Турганбековым в игре тогызкумалак, а также совершил обряд "тұсау кесу" годовалому казахстанцу Халиду Йылдызу, благословив его на большое будущее".

Кроме того, в рамках своей миссии как посла доброй воли Международной организации по миграции при ООН Димаш Кудайберген также затронул тему разрушительных последствий войн и призвал к миру, взаимопониманию и совместным усилиям по предотвращению конфликтов и содействию стабильности.

"В завершение посещения фанаты подарили многочисленные сувениры и угощения, чем выразили глубокую признательность артисту, его семье и команде". Пресс-служба МИД РК

Димаш Кудайберген прибыл в Мехико в рамках концертных выступлений, прошедших 8 и 10 октября 2025 года. Выступления певца собрали более 25 тыс. зрителей и стали значимым событием для его поклонников в Латинской Америке.

