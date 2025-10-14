Димаш Кудайберген провел тұсау кесу годовалому казахстанцу в Мехико
Об этом сегодня, 14 октября, рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) РК:
"Важной частью его визита стало продвижение казахских традиций и культуры. Так, он обменялся первым ходом с послом Алмуратом Турганбековым в игре тогызкумалак, а также совершил обряд "тұсау кесу" годовалому казахстанцу Халиду Йылдызу, благословив его на большое будущее".
Фото: пресс-служба МИД РК
Кроме того, в рамках своей миссии как посла доброй воли Международной организации по миграции при ООН Димаш Кудайберген также затронул тему разрушительных последствий войн и призвал к миру, взаимопониманию и совместным усилиям по предотвращению конфликтов и содействию стабильности.
"В завершение посещения фанаты подарили многочисленные сувениры и угощения, чем выразили глубокую признательность артисту, его семье и команде".Пресс-служба МИД РК
Фото: пресс-служба МИД РК
Димаш Кудайберген прибыл в Мехико в рамках концертных выступлений, прошедших 8 и 10 октября 2025 года. Выступления певца собрали более 25 тыс. зрителей и стали значимым событием для его поклонников в Латинской Америке.
