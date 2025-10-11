#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
539.06
623.75
6.63
Культура и шоу-бизнес

Анна Седокова вышла в свет с молодым бойфрендом

Российская певица, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 06:30 Фото: Instagram/annasedokova
9 октября российская певица Анна Седокова приковала к себе всеобщее внимание. Знаменитость явилась на закрытую вечеринку в сопровождении загадочного мужчины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Super.ru, им оказался 37-летний автогонщик и бывший директор Фонда по развитию спорта и спортивного туризма "Ладога Трофи Рейд" Андрей Гавриленко, который является другом Юрия Киселева. Судя по соцсетям, Андрей ведет активный образ жизни и любит спорт. Он младше Анны на пять лет.

Также Гавриленко является первым заместителем директора фонда "Инносоциум" (социальная платформа фонда Росконгресс). Также он занимал должность директора фонда по развитию спорта и спортивного туризма "Ладога Трофи Рейд".

Чтобы прояснить, что именно связывает мужчину с 42-летней артисткой, он вышел на связь и прокомментировал свои отношения с Анной, пояснив, что их с Анной связывает только дружба.

«Я с большим уважением отношусь к Анне – мы давно знакомы и поддерживаем теплые отношения. Из-за загруженности графиков мы не всегда успеваем пообщаться, но светские мероприятия всегда предоставляют хороший повод. Анна – талантливый и яркий человек, с которым интересно обсуждать различные темы. Я понимаю, что общественный интерес к ней велик, и любая совместная фотография вызывает обсуждения. Однако хочу подчеркнуть: между нами нет романтических отношений. Мы просто хорошо общаемся, и не стоит искать в этом скрытых смыслов».

Однако Анна Седокова продолжает строить личную жизнь после трагического ухода из жизни мужа Яниса Тиммы. Артистка в последнее время часто постит роскошные букеты цветов от тайного поклонника.

Ранее Дэвид Бекхэм обратился к супруге и заставил Викторию расплакаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Анна Седокова показала себя 15-летней
09:32, 30 января 2024
Анна Седокова показала себя 15-летней
"Я не могу без него": Анна Седокова вышла на сцену в образе невесты
03:25, 03 февраля 2025
"Я не могу без него": Анна Седокова вышла на сцену в образе невесты
Анна Седокова отреагировала на неожиданную смерть бывшего мужа
13:05, 17 декабря 2024
Анна Седокова отреагировала на неожиданную смерть бывшего мужа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: