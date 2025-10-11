Анна Седокова вышла в свет с молодым бойфрендом

9 октября российская певица Анна Седокова приковала к себе всеобщее внимание. Знаменитость явилась на закрытую вечеринку в сопровождении загадочного мужчины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Super.ru, им оказался 37-летний автогонщик и бывший директор Фонда по развитию спорта и спортивного туризма "Ладога Трофи Рейд" Андрей Гавриленко, который является другом Юрия Киселева. Судя по соцсетям, Андрей ведет активный образ жизни и любит спорт. Он младше Анны на пять лет.

Также Гавриленко является первым заместителем директора фонда "Инносоциум" (социальная платформа фонда Росконгресс). Также он занимал должность директора фонда по развитию спорта и спортивного туризма "Ладога Трофи Рейд".

Чтобы прояснить, что именно связывает мужчину с 42-летней артисткой, он вышел на связь и прокомментировал свои отношения с Анной, пояснив, что их с Анной связывает только дружба.

«Я с большим уважением отношусь к Анне – мы давно знакомы и поддерживаем теплые отношения. Из-за загруженности графиков мы не всегда успеваем пообщаться, но светские мероприятия всегда предоставляют хороший повод. Анна – талантливый и яркий человек, с которым интересно обсуждать различные темы. Я понимаю, что общественный интерес к ней велик, и любая совместная фотография вызывает обсуждения. Однако хочу подчеркнуть: между нами нет романтических отношений. Мы просто хорошо общаемся, и не стоит искать в этом скрытых смыслов».

Однако Анна Седокова продолжает строить личную жизнь после трагического ухода из жизни мужа Яниса Тиммы. Артистка в последнее время часто постит роскошные букеты цветов от тайного поклонника.

