#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
537.77
622.95
6.65
Культура и шоу-бизнес

"Это было на мировом уровне!": концерт Мираса Жугунусова в Алматы взорвал соцсети

Мирас Жугунусов, казахстанский певец, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 10:31 Фото: Instagram/zhugunussov.mj
25-летний казахстанский певец Мирас Жугунусов провел большой концерт в Алматы 11 октября 2025 года на Центральном стадионе. Исполнитель хита "Жолдама" выполнил обещание и подарил поклонникам яркую атмосферу и положительные эмоции, сообщает Zakon.kz.

Изначально его музыкальное шоу должно было состояться 7 сентября. Но за неделю концерт отменили. Предположительно, из-за матча "Кайрат" – "Реал Мадрид". После Жугунусов выступил с еще одним заявлением, но уже радостным. Тогда он заявил, что грандиозное мероприятие все-таки состоится 11 октября.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 10:31
Мирас Жугунусов подвел итоги своего масштабного концерта

Уже 12 октября артист поделился эмоциями. По его словам, концерт получился даже лучше, чем он ожидал.

Для наглядности музыкант разместил несколько видеороликов, продемонстрировав масштабность вечера.

14 октября Жугунусов продолжил делиться кадрами с выступления.

"Атмосфера Центрального стадиона!" – кратко гласит подпись к публикации.

Армия фанатов разделила радость с артистом, отметив, что до сих пор находится под впечатлением.

  • Легенда! Красава, брат.
  • Спасибо большое, это был отличный концерт. Вы показали нам мировой уровень, я хорошо отдохнула.
  • Шикарный!
  • Это было так круто, что я даже не могу передать словами произошедшее.
  • Лучший!
  • Скромен до безобразия, но зато какой талант.
  • Концерт прошел на высшем уровне.

С триумфом прошли два концерта и другого казахстанского исполнителя. Димаш Кудайберген выступил 8 и 10 октября, собрав полные залы, в Мехико.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 10:31
"Он лучше меня": Димаш Кудайберген представил младшего брата публике в Мексике

Эмоциями от концерта в Латинской Америке поделилась и его младшая сестра Раушан Кудайберген. Она выделила композицию брата под названием "Бір аспанның тағдыры" ("История одного неба").

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Концерт Мираса Жугунусова отменили в Алматы вслед за Максом Коржом
15:47, 29 августа 2025
Концерт Мираса Жугунусова отменили в Алматы вслед за Максом Коржом
Мирас Жугунусов подвел итоги своего масштабного концерта
16:03, 12 октября 2025
Мирас Жугунусов подвел итоги своего масштабного концерта
Кайрат Нуртас побил рекорд продаж билетов на свой концерт
19:23, 25 сентября 2025
Кайрат Нуртас побил рекорд продаж билетов на свой концерт
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: