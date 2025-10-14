"Это было на мировом уровне!": концерт Мираса Жугунусова в Алматы взорвал соцсети

25-летний казахстанский певец Мирас Жугунусов провел большой концерт в Алматы 11 октября 2025 года на Центральном стадионе. Исполнитель хита "Жолдама" выполнил обещание и подарил поклонникам яркую атмосферу и положительные эмоции, сообщает Zakon.kz.

Изначально его музыкальное шоу должно было состояться 7 сентября. Но за неделю концерт отменили. Предположительно, из-за матча "Кайрат" – "Реал Мадрид". После Жугунусов выступил с еще одним заявлением, но уже радостным. Тогда он заявил, что грандиозное мероприятие все-таки состоится 11 октября.

Уже 12 октября артист поделился эмоциями. По его словам, концерт получился даже лучше, чем он ожидал.

Для наглядности музыкант разместил несколько видеороликов, продемонстрировав масштабность вечера.

14 октября Жугунусов продолжил делиться кадрами с выступления.

"Атмосфера Центрального стадиона!" – кратко гласит подпись к публикации.

Армия фанатов разделила радость с артистом, отметив, что до сих пор находится под впечатлением.

Легенда! Красава, брат.

Спасибо большое, это был отличный концерт. Вы показали нам мировой уровень, я хорошо отдохнула.

Шикарный!

Это было так круто, что я даже не могу передать словами произошедшее.

Лучший!

Скромен до безобразия, но зато какой талант.

Концерт прошел на высшем уровне.

С триумфом прошли два концерта и другого казахстанского исполнителя. Димаш Кудайберген выступил 8 и 10 октября, собрав полные залы, в Мехико.

Эмоциями от концерта в Латинской Америке поделилась и его младшая сестра Раушан Кудайберген. Она выделила композицию брата под названием "Бір аспанның тағдыры" ("История одного неба").