7 языков, домбра и аншлаг: как Димаш зажег Мехико

Фото: instagram/kudaibergenov.dimash

10 октября 2025 года в столице Мексики прошел второй концерт Димаша Кудайбергена, собравший поклонников со всего мира. Зал был полон до отказа, а зрители едва сдерживали эмоции на протяжении всего выступления, сообщает Zakon.kz.

