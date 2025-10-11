#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

7 языков, домбра и аншлаг: как Димаш зажег Мехико

Димаш Кудайберген в Мехико с новой концертной программой, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 12:32 Фото: instagram/kudaibergenov.dimash
10 октября 2025 года в столице Мексики прошел второй концерт Димаша Кудайбергена, собравший поклонников со всего мира. Зал был полон до отказа, а зрители едва сдерживали эмоции на протяжении всего выступления, сообщает Zakon.kz.

Публика с восторгом принимала каждую песню, независимо от языка исполнения. Многими моментами поделилась мама Димаша Светала Айтбаева в своем Instagram.

В программе прозвучали композиции на:

  • итальянском "Olimpico",
  • китайском "Battle of Memory",
  • русском "Любовь уставших лебедей",
  • французском "SOS d’un terrien en détresse",
  • испанском "El Amore En Ti",
  • английском "The Story of One Sky"
  • казахском "Махаббат бер маған".

Одним из трогательных моментов вечера стал музыкальный экспромт: Димаш взял в руки домбру и сыграл "Әлқисса", произведение великого казахского композитора Нургисы Тлендиева, чем вызвал бурю аплодисментов.

Также мама артиста, Светлана Айтбаева, поделилась атмосферным видео, запечатлевшим последние минуты перед началом шоу: подготовку команды и закулисную суету.

Энергия зала, искренние эмоции и культурное разнообразие программы еще раз доказали, что музыка Димаша не знает границ: ни языковых, ни географических.

Ранее мы сообщали, что Димаш Кудайберген покорил сердца латиноамериканцев.

Асель Аукешева
