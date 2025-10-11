7 языков, домбра и аншлаг: как Димаш зажег Мехико
Публика с восторгом принимала каждую песню, независимо от языка исполнения. Многими моментами поделилась мама Димаша Светала Айтбаева в своем Instagram.
В программе прозвучали композиции на:
- итальянском "Olimpico",
- китайском "Battle of Memory",
- русском "Любовь уставших лебедей",
- французском "SOS d’un terrien en détresse",
- испанском "El Amore En Ti",
- английском "The Story of One Sky"
- казахском "Махаббат бер маған".
Одним из трогательных моментов вечера стал музыкальный экспромт: Димаш взял в руки домбру и сыграл "Әлқисса", произведение великого казахского композитора Нургисы Тлендиева, чем вызвал бурю аплодисментов.
Также мама артиста, Светлана Айтбаева, поделилась атмосферным видео, запечатлевшим последние минуты перед началом шоу: подготовку команды и закулисную суету.
Энергия зала, искренние эмоции и культурное разнообразие программы еще раз доказали, что музыка Димаша не знает границ: ни языковых, ни географических.
Ранее мы сообщали, что Димаш Кудайберген покорил сердца латиноамериканцев.