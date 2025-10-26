#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Кэти Перри отметила свой день рождения в компании нового возлюбленного

Кети Перри отметила 41-й день рождения в компании нового возлюбленного, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 21:43 Фото: Instagram/katyperry
Американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе появились на публике в Париже, чем официально подтвердили слухи о романе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TMZ, таким образом артистка отметила свой 41-й день рождения. Свидание прошло в знаменитом кабаре Crazy Horse Paris, где их уже ожидали десятки фотографов. После шоу Трюдо и Перри вышли, держась за руки, фанат подарил певице розу и поздравил с праздником, на что пара улыбнулась и удалилась в ожидавший их автомобиль.

Согласно данным портала, это первое официальное появление пары после серии слухов, начавшихся летом.

Отметим, что родилась певица 25 октября.

В июне 2025 года стало известно, что Кэти Перри и Орландо Блум вновь на грани расставания. В отношении пары в 2017 году уже был кризис. Через год после начала романа звезды расстались. Произошло это, рассказала певица в подкасте Call Her Daddy, из-за того, что у влюбленных друг на друга были совершенно разные планы. Затем они возобновили отношения, и в 2024 году Перри рассказала о расставании с актером. С тех пор оба начали регулярно ходить к психологу и выстроили правила, которые, по их словам, помогают им жить и в горе, и в радости вот уже восемь лет.

В октябре появились слухи о том, что Пэрри закрутила роман с экс-премьером Канады Джастином Трюдо.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
