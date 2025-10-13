Продюсер Виктор Дробыш стал дедушкой в пятый раз

На днях у российского продюсера Виктора Дробыша родился пятый внук, сообщает Zakon.kz.

12 октября новостью поделилась певица и модель Александра Гуркова на своей странице в Instagram. Невестка продюсера рассказала, что у них с композитором Валерием Дробышем родился сын.

Оказалось, что новорожденный стал их пятым ребенком. Со слов женщины, это были ее самые лучшие роды.

"Уже привыкаем к жизни дома в большой семье. Хотя я вплоть до роддома старалась не думать, что будет еще один ребенок, а сейчас лежу и любуюсь на каждую складочку", – поделилась семейной радостью Гуркова.

Фото: Instagram/sashaholidaymusic

Сам 59-летний продюсер Виктор Дробыш – отец четверых детей от двух браков.

