Продюсер Виктор Дробыш стал дедушкой в пятый раз
Фото: ВКонтакте/victordrobysh
На днях у российского продюсера Виктора Дробыша родился пятый внук, сообщает Zakon.kz.
12 октября новостью поделилась певица и модель Александра Гуркова на своей странице в Instagram. Невестка продюсера рассказала, что у них с композитором Валерием Дробышем родился сын.
Оказалось, что новорожденный стал их пятым ребенком. Со слов женщины, это были ее самые лучшие роды.
"Уже привыкаем к жизни дома в большой семье. Хотя я вплоть до роддома старалась не думать, что будет еще один ребенок, а сейчас лежу и любуюсь на каждую складочку", – поделилась семейной радостью Гуркова.
Фото: Instagram/sashaholidaymusic
Сам 59-летний продюсер Виктор Дробыш – отец четверых детей от двух браков.
Ранее 61-летняя певица Алена Апина рассказала о неудачных попытках забеременеть и суррогатном материнстве.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript