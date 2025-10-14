Мексиканские СМИ в восторге от концертов Димаша

Мексиканская пресса восторженно отзывается о концертах Димаша Кудайбергена в Мехико, сообщает Zakon.kz.

Первые сольные концерты Димаша в Мексике вызвали большой интерес не только у поклонников певца, но и местных средств массовой информации. По данным пресс-службы певца, телеканал "adn Noticias" пригласил Димаша на интервью, которое уже скоро выйдет в свет.

"Представьте себе, казахский певец и композитор Димаш Кудайберген сейчас в Мехико! После очень долгого ожидания усилия его фандома под названием "Dears" увенчались успехом", – поделился со зрителями своего проекта ведущий Габриэль Эрнандес.

Также телеканал Televisa Espectáculos в своем сюжете эмоционально поделился впечатлениями от концерта Димаша.

"Димаш Кудайберген поразил концертный зал голосом, бросающим вызов человечеству. Его ноты, получившие мировое признание, тронули души десятков тысяч человек, собравшихся в одном месте", – отметили работники телеканала.

Фото: dimashnews

Мексиканская деловая и экономическая газета El Economista, помимо экономических и финансовых новостей освещающая политические, культурные и спортивные события, а также международные новости и аналитические материалы, отмечает важное геополитическое значение концертов Димаша в Мехико в публикации "Димаш Кудайберген в Мексике: музыка как культурный и дипломатический мост с Казахстаном".

"Имея множество поклонников по всему миру, Димаш зарекомендовал себя как культурный посол своей страны, способный донести до разнообразной аудитории богатство искусства Центральной Азии", – говорится в публикации.

Фото: dimashnews

10 октября 2025 года народный артист Казахстана Димаш Кудайберген повторил свой первый успех в Мехико. Во Дворце спорта Palacio de los Deportes музыкант провел второй концерт и собрал аншлаг из 15 000 человек.