#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
537.77
622.95
6.65
Культура и шоу-бизнес

Мексиканские СМИ в восторге от концертов Димаша

Концерты Димаша в Мексике, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 08:38 Фото: dimashnews
Мексиканская пресса восторженно отзывается о концертах Димаша Кудайбергена в Мехико, сообщает Zakon.kz.

Первые сольные концерты Димаша в Мексике вызвали большой интерес не только у поклонников певца, но и местных средств массовой информации. По данным пресс-службы певца, телеканал "adn Noticias" пригласил Димаша на интервью, которое уже скоро выйдет в свет.

"Представьте себе, казахский певец и композитор Димаш Кудайберген сейчас в Мехико! После очень долгого ожидания усилия его фандома под названием "Dears" увенчались успехом", – поделился со зрителями своего проекта ведущий Габриэль Эрнандес.

Также телеканал Televisa Espectáculos в своем сюжете эмоционально поделился впечатлениями от концерта Димаша.

"Димаш Кудайберген поразил концертный зал голосом, бросающим вызов человечеству. Его ноты, получившие мировое признание, тронули души десятков тысяч человек, собравшихся в одном месте", – отметили работники телеканала.

Фото: dimashnews

Мексиканская деловая и экономическая газета El Economista, помимо экономических и финансовых новостей освещающая политические, культурные и спортивные события, а также международные новости и аналитические материалы, отмечает важное геополитическое значение концертов Димаша в Мехико в публикации "Димаш Кудайберген в Мексике: музыка как культурный и дипломатический мост с Казахстаном".

"Имея множество поклонников по всему миру, Димаш зарекомендовал себя как культурный посол своей страны, способный донести до разнообразной аудитории богатство искусства Центральной Азии", – говорится в публикации.

Фото: dimashnews

10 октября 2025 года народный артист Казахстана Димаш Кудайберген повторил свой первый успех в Мехико. Во Дворце спорта Palacio de los Deportes музыкант провел второй концерт и собрал аншлаг из 15 000 человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Димаш поблагодарил поклонников после концерта в Турции
01:04, 15 октября 2023
Димаш поблагодарил поклонников после концерта в Турции
Димаш Кудайберген пригласил поклонников на концерт в Будапеште
20:21, 26 января 2024
Димаш Кудайберген пригласил поклонников на концерт в Будапеште
Димаш поблагодарил всех после концерта в Америке
07:07, 08 октября 2025
Димаш поблагодарил всех после концерта в Америке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: