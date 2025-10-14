"Поздравляю, Димашик": Игорь Крутой поблагодарил казахстанца за поддержку

Общение таких известных музыкантов, как пианист Игорь Крутой и народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, всегда привлекает внимание аудитории. Так произошло и на этот раз, сообщает Zakon.kz.

13 октября 2025 года 71-летний народный артист России опубликовал отрывок своей новой композиции под названием "Зонтик". Композитор подчеркнул, что полностью услышать песню можно будет через несколько дней, 17 октября.

На пост отреагировали многочисленные поклонники знаменитости, отметив, что ждут ее с нетерпением.

Также не остался в стороне и Димаш Кудайберген. 31-летний мультиинструменталист оставил в комментариях три смайлика в виде огоньков.

Крутой в свою очередь трогательно ответил на это сообщение.

"Поздравляю, Димашик, с такими аншлагами!" Игорь Крутой

Фото: Instagram/igorkrutoy65

Мы уже рассказывали о том, что Кудайберген 8 и 10 октября с оглушительным успехом дал концерты в Мехико.

Материал по теме "Ты был невероятен!": Димаш Кудайберген дважды взорвал Мехико и собрал тысячи признаний в любви

Кроме того, Кудайберген успел провести тұсау кесу годовалому казахстанцу.