Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Димаш Кудайберген торжественно открыл профессиональный теннисный турнир в Алматы

Теннис Открытие АТП 250, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 19:30 Фото: Zakon.kz
15 октября в Алматы состоялась церемония открытия крупного международного турнира по теннису Almaty Open 2024, где выступил всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.

Народный артист Казахстана с гипсовой повязкой на руке спел три своих произведения для многочисленных поклонников, которые приехали из разных уголков нашей страны.

Талантливый исполнитель после небольшого выступления дал всем собравшимся доброе напутствие, а спортсменам пожелал удачи в будущем состязании.

Теннис Открытие АТП 250, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 19:30

Фото: Zakon.kz

Одним из почетных гостей торжественной церемонии открытия ATP 250 стал знаменитый казахстанский файтер UFC – Шавкат Рахмонов.

UFC Гость АТП 250, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 19:30

Фото: Zakon.kz

Сейчас "Номад" начал подготовку на титульный поединок чемпиона UFC в полусреднем весе, где его соперником будет действующий обладатель пояса – американец Белал Мухаммад.

Читайте также

Теннис Гость АТП 250
Шавкат Рахмонов пришел поддержать казахстанских теннисистов на ATP 250
Футбол Обвинение Изнасилование
Жительница Стокгольма обвинила Килиана Мбаппе в изнасиловании
Футбол Прощание со Сборной
Четыре легенды немецкого футбола попрощались со своей сборной
Куандык Шынасилов
UFC Кудайберген Димаш Рахмонов Шавкат 2024 год Хорошие новости Теннис
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Бывшую казахстанку выдворили в Россию и запретили въезд в РК на пять лет
Бывшую казахстанку выдворили в Россию и запретили возвращаться пять лет
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы
Жителей Алматы и Шымкента ждут заморозки со снегом
Полиция, трагедия в Талгаре, показали видео
В полиции показали полное видео трагедии в Талгаре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: