Димаш Кудайберген торжественно открыл профессиональный теннисный турнир в Алматы
Фото: Zakon.kz
15 октября в Алматы состоялась церемония открытия крупного международного турнира по теннису Almaty Open 2024, где выступил всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.
Народный артист Казахстана с гипсовой повязкой на руке спел три своих произведения для многочисленных поклонников, которые приехали из разных уголков нашей страны.
Талантливый исполнитель после небольшого выступления дал всем собравшимся доброе напутствие, а спортсменам пожелал удачи в будущем состязании.
Фото: Zakon.kz
Одним из почетных гостей торжественной церемонии открытия ATP 250 стал знаменитый казахстанский файтер UFC – Шавкат Рахмонов.
Фото: Zakon.kz
Сейчас "Номад" начал подготовку на титульный поединок чемпиона UFC в полусреднем весе, где его соперником будет действующий обладатель пояса – американец Белал Мухаммад.
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