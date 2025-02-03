Единственный сын Нагимы Ескалиевой поздравил маму с важным днем

Сегодня, 3 февраля 2025 года, день рождения отмечает советская и казахстанская эстрадная певица, актриса и телеведущая Нагима Ескалиева. Народной артистке Казахстана исполняется 71 год, сообщает Zakon.kz.

В связи с важной датой к имениннице обратился единственный наследник.

"С днем рождения, мама", – написал Диас Аблаев, опубликовав в Instagram-Stories видео с родительницей.

Фото: Instagram/nagima_yeskaliyeva

Ескалиева, в свою очередь, своему дню рождения посвятила пост в Instagram.

"Самое главное – жива и здорова! С днем рождения, Нагимуша", – обратилась к себе именинница.

Поклонники тоже не оставили артистку без поздравления и пожелали ей здоровья и долголетия:

"Долгих лет жизни вам и вашим близким".

"С днем рождения, Нагима! Звезда Востока! Здоровья побольше и долголетия, наша народная любимица!"

"С днем рождения вас! Для меня вы – одна из самых харизматичных певиц нашей страны! Как бы я хотела побывать на вашем концерте!"

"Нагимуша! С днем рождения! Здоровья, благополучия и долголетия в кругу родных и близких людей! С глубоким уважением и любовью".

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Отметим, что сегодня 63-й день рождения отмечает и мать одного из самых известных комиков России Гарика Бульдога Харламова. В связи с этим 3 февраля 2025 года к Наталье Харламовой обратилась ее невестка Катерина Ковальчук.