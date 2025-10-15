#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Арман Давлетяров рассказал, с кого должна начинаться богатая семья

Арман Давлетяров, деятель РК, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 14:33 Фото: Instagram/arman_dav
Общественный деятель и бизнесмен Арман Давлетяров выступил с обращением к своей аудитории, вдохновив ее на действия, сообщает Zakon.kz.

Так, заслуженный деятель Казахстана озвучил фразу, которую услышал много лет назад, но запомнил на всю жизнь.

Она гласила:

"Если ты не из богатой семьи, то богатая семья должна начаться с тебя".

Давлетяров уверен, что все в наших руках.

"Особенно сейчас, когда вокруг так много возможностей. У вас есть интернет, а это уже дорогого стоит, поверьте. У вас все получится, дорогу осилит идущий".Арман Давлетяров

Комментаторы отозвались благодарностью, отметив, что даже короткие фразы Давлетярова вдохновляют и поддерживают.

Ранее Давлетяров, который состоит в браке уже 22 года, поделился важным советом для молодоженов. По его словам, семейная гармония – это результат ежедневного труда.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
