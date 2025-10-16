#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Вторая Лопес": Баян Алагузова затмила молодых звезд шоу-бизнеса пляжным видео

Баян Алагузова, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 18:02 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный продюсер Баян Алагузова на солнечном берегу исполнила короткий, но зажигательный танец. Но знаменитость была не одна. Компанию ей составили молодые актрисы и певицы, сообщает Zakon.kz.

Так, в кадр попали Элизат Берикова (работает в BM production и занимается вопросами сотрудничества и выступлений), Диана Кужагельдина и Сагдиана (солистки группы KeshYou), а также Аружан Бекбулатов (актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Жауап бер").

Всех девушек объединяет то, что Алагузова занимается их продвижением в сфере шоу-бизнеса.

"Люблю своих девочек", – кратко подписала ролик ведущая.

Отзывы пользователей Сети не заставили себя ждать. Несмотря на то, что героини ролика предстали перед зрителями в купальниках, Алагузова купается в комплиментах и лестных отзывах.

  • На фоне молодых ваша фигура смотрится лучше.
  • Вот она – сила женственности. Когда женщина чувствует себя, когда ей хорошо внутри – она светится.
  • Без возраста, без рамок. Просто в кайфе.
  • Кто скажет, что Баян уже ажека.
  • Почему-то только от одной глаз не отвести! Самая четкая!
  • Баян – это эталон. В ногу со временем.
  • Наша Баян не хуже Джей Ло. Очень хорошо выглядит.
  • Баян шикарная. Не отстает от молодых девушек.
  • Красоточки во главе с королевой.
  • Вторая Лопес.

Ранее Алагузова показала новое видео с младшими дочками. В кадре Алиса и Алма, недавно отметившие годик, активно интересуются брендовыми вещами из маминой гардеробной. Так, Алиса выбрала сумочку из страз. Ее сестренка решила остановить свой выбор на туфлях фирмы Jimmy Choo. Развлечение, судя по всему, нравится не только малышкам, но и самой маме.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
