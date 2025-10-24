"Ну наконец-то": 51-летняя Баян Алагузова получила долгожданную госнаграду
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный продюсер, актриса и певица Баян Алагузова стала заслуженным деятелем Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Об этом 51-летняя артистка рассказала в своем Instagram.
"Друзья! Поздравляю всех нас с наступающим Днем Республики! Сегодня сбылась мечта моей мамы, я стала заслуженным деятелем РК! Эту высокую награду я получила из рук министра культуры и информации Балаевой Аиды Галымовны. Это высокая честь и большая ответственность! Служу отечеству", – написала Алагузова 24 октября 2025 года.
С получением долгожданной государственной награды Баян Максатовну поздравили не только друзья, подруги и коллеги по цеху, но и преданные поклонники. Почти все отметили, что продюсер давно заслужила ее:
- "Поздравляю!"
- "Ну наконец-то".
- "Ура! Наконец-то!"
- "Давно заслужила".
- "Поздравляю. Заслуженно!"
- "От всего сердца поздравляю".
- "Баян, наконец-то! Поздравляю!"
- "Поздравляю, очень рада за вас".
- "Супер! Поздравляю! Заслуженно, достойно!"
- "Мои поздравления, Баян! Заслуженно, причем давно".
- "Самая заслуженная награда самому продуктивному продюсеру страны! Ура!"
Ранее мы писали, что Шавкат Рахмонов, Зарина Алтынбаева и еще ряд казахстанцев получили из рук президент Касым-Жомарта Токаева госнаграды. Подробнее об этом – здесь.
