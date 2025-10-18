#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан провела экскурсию по своему роскошному особняку для Баян Алагузовой

Аида Кауменова, Баян Алагузова, Гульзада Карим, Динара Сатжан, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 11:53 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная журналистка и телеведущая Динара Сатжан с супругом Жумабеком Жаныкуловым пригласили в гости в свой роскошный дом друзей, в числе которых были Турсен и Баян Алагузовы, а также Аида Кауменова, которым хозяева устроили экскурсию, сообщает Zakon.kz.

Кадрами 43-летняя журналистка поделилась в своем Instagram.

"Друзья – это настоящее богатство! А иметь рядом разумных, умных, интересных людей – это самое большое счастье. Потому что с такими людьми ты растешь, смеешься, и самое главное – ты можешь оставаться собой!" – написала Сатжан под публикацией 18 октября 2025 года.

Также она показала, как основательно подготовилась к приезду гостей.

Подписчики пожелали Сатжан и ее мужу счастья, а также поблагодарили за видео. Без комплиментов не осталась и семья Алагузовых:

  • "Пусть и у меня будет такой же дом в Астане".
  • "Будьте счастливы в своем доме, классные видео, спасибо, что делитесь".
  • "Баян с Турсеном такие классные... Кто скажет, что им за 50, максимум 36-37".
  • "Динарочка, пусть в новом доме будет еще больше счастья и благополучия! Будьте счастливы!"
  • "Диконь, много-много-много счастья желаю и пусть ваш шанырак будет полон гостей с позитивным намерением".
  • "Пусть все мечты всегда сбываются! Пусть жизнь будет наполнена смехом и радостью рядом с близкими и родными!"

17 октября 2025 года Баян Алагузова показала уединенный отдых на дубайском курорте.

