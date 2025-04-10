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Культура и шоу-бизнес

Мама Кайрата Нуртаса улетела из Казахстана

Мама Кайрата Нуртаса улетела из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 16:53 Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Известный казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова улетела из Казахстана во Вьетнам, чтобы отдохнуть и набраться сил, сообщает Zakon.kz.

Об этом 56-летняя мама любимца казахстанцев Кайрата Нуртаса рассказала 10 апреля 2025 года в своем Instagram.

По словам Айдарбековой, на отдых она отправилась без мужа, но с подругами и сватьей. Она добавила, что супруг был не против.

"В этом году я решила впервые не устраивать той в честь своего дня рождения, а хорошенько отдохнуть с подругами и сватьей во Вьетнаме с разрешения Нуреке", – написала она под видео, где сделала рум-тур по вилле.

Отметим, что день рождения Гульзира Айдарбекова отмечает 12 апреля. То есть через два дня ей исполнится 57 лет.

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Фото Динара Халдарова
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