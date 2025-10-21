Звезда турецкого сериала "Постучись в мою дверь" закрутил новый роман

Сердце Керема Бюрсина снова несвободно. Звезда турецких сериалов, по слухам, нашел любовь в лице звезды социальных сетей Селин Ягджиоглу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет турецкое издание Takvim, о разрыве с Мелисой стало известно в начале октября. Тогда внучка Сакипа Сабанджи объяснила, что причиной стали напряженные графики обоих. Однако, как выяснилось позже, Бюрсин все же нашел время для новой любви.

Селин – звезда турецких соцсетей. С Керемом, по слухам, она была знакома давно, но настоящая близость возникла, когда он еще состоял в отношениях с Тапан.

Инсайдеры сообщают, что пара счастлива и всерьез увлечена друг другом, но намеренно избегает публичности. Бюрсин якобы хочет сохранить новые отношения подальше от вспышек камер и заголовков, поэтому они с Селин не публикуют совместных фото и стараются не попадаться вместе на глаза прессе.

Сам Керем, как и обычно, хранит молчание и не комментирует слухи. Фанаты между тем уже устроили цифровое расследование: изучили соцсети Селин, выискивая хоть малейшие намеки на роман, но пока безрезультатно. А это, как известно, только подогревает интерес.

