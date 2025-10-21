#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Звезда турецкого сериала "Постучись в мою дверь" закрутил новый роман

Турецкий актер Керем Бюрсин, сыгравший роль Серкана Болата, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 20:00 Фото: instagram/thebursin
Сердце Керема Бюрсина снова несвободно. Звезда турецких сериалов, по слухам, нашел любовь в лице звезды социальных сетей Селин Ягджиоглу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет турецкое издание Takvim, о разрыве с Мелисой стало известно в начале октября. Тогда внучка Сакипа Сабанджи объяснила, что причиной стали напряженные графики обоих. Однако, как выяснилось позже, Бюрсин все же нашел время для новой любви.

Селин – звезда турецких соцсетей. С Керемом, по слухам, она была знакома давно, но настоящая близость возникла, когда он еще состоял в отношениях с Тапан.

Инсайдеры сообщают, что пара счастлива и всерьез увлечена друг другом, но намеренно избегает публичности. Бюрсин якобы хочет сохранить новые отношения подальше от вспышек камер и заголовков, поэтому они с Селин не публикуют совместных фото и стараются не попадаться вместе на глаза прессе.

Сам Керем, как и обычно, хранит молчание и не комментирует слухи. Фанаты между тем уже устроили цифровое расследование: изучили соцсети Селин, выискивая хоть малейшие намеки на роман, но пока безрезультатно. А это, как известно, только подогревает интерес.

Ранее мы сообщали, что внешность Скарлетт Йоханссон обсуждают в Сети.

Асель Аукешева
Читайте также
Умер звезда сериала "Солдаты" Роман Мадянов
17:13, 25 сентября 2024
Умер звезда сериала "Солдаты" Роман Мадянов
Звезда культового сериала "Друзья" скончался в Лос-Анджелесе
07:03, 29 октября 2023
Звезда культового сериала "Друзья" скончался в Лос-Анджелесе
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов рассказал о борьбе с лишним весом
00:08, 19 мая 2024
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов рассказал о борьбе с лишним весом
