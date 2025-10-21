Виктория Боня подала в суд на 19-летнюю невесту Лепса после обвинений в интим-услугах

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня подала иск в Кузьминский районный суд Москвы против Авроры Кибы, 19-летней невесты певца Григория Лепса, потребовав публичных извинений за оскорбительные высказывания в свой адрес, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, заявление принято к производству, заседание назначено на 8 декабря. Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Поводом для обращения в суд стали слова Кибы, которая назвала бывшую участницу реалити-шоу "Дом-2" "продажной женщиной". Девушка также утверждала, что Боня якобы оказывает интим-услуги за деньги и даже назвала их "стоимость" – 3 тысячи евро.

Эти заявления возмутили телеведущую, и она решила добиваться публичных извинений через суд.

В ответ Аврора Киба заявила, что не собирается извиняться.

"Вообще в детстве, когда меня ставили в угол, я стояла там до последнего, чтобы ни перед кем не извиняться. Я не думаю, что эта история выйдет за пределы интернета", – сказала она в беседе с The Voice.

Киба также подчеркнула, что у ее семьи "нет финансовых проблем" и добавила, что "не видит смысла спорить с человеком, который глуповат".

