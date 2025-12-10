#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Виктория Боня и Аврора Киба встретятся в суде

Виктория Боня и Аврора Киба увидятся в суде, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 07:10 Фото: pixabay
25 декабря Кузьминский районный суд города Москвы рассмотрит иск Виктории Бони к Авроре Кибе, сообщает Zakon.kz.

В исковом заявлении указано, что ответчик Киба (Белякова) Аврора Ильинична распространила 1 июля 2025 года в социальной сети Instagram ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца. Об этом передает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Звездный конфликт начался с того, Виктория Боня намекнула, якобы Киба встречается с Григорием Лепсом ради денег из-за своих финансовых долгов. Ответ невесты артиста не заставил себя долго ждать. Она заявила, что Боня в прошлом продавала свое тело богатым женатым мужчинам.

В октябре телеведущая подала в суд за такие оскорбительные комментарии в свой адрес. Она требует публичных извинений.

"Судебное заседание назначено на 25 декабря 2025 года", – говорится в сообщении.

На днях жених Авроры 63-летний народный артист России Григорий Лепс также оказался в центре обсуждений.

Алия Абди
Алия Абди
