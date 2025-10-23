Катя Лель заявила, что видела НЛО в центре Москвы и предоставила доказательства

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала о встрече с неопознанным летающим объектом в центре Москвы. Об этом певица сообщила на своей странице в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

По словам Лель, загадочный объект она заметила 1 июня рядом с ГУМом. Исполнительница поделилась фотографией, на которой, как утверждает, запечатлено появление НЛО.

"На следующем фото – за секунду до этого. Монтаж делать не умею, да и мне это ни к чему. Можете не гадать, а сразу проводить экспертизу, если захотите", – написала артистка.

Певица добавила, что "они всегда рядом, наблюдают и оберегают", предположительно имея в виду инопланетян.

Катя Лель ранее уже высказывалась о своем интересе к теме внеземных цивилизаций и неоднократно утверждала, что сталкивалась с необъяснимыми явлениями.

