#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.11
623.51
6.61
Культура и шоу-бизнес

В доме Валерия Меладзе лайки и купальники под строгим запретом

Валерий Меладзе, музыкант, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 16:14 Фото: Vk/meladze_valery
46-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" 46-летняя Альбина Джанабаева поделилась забавными и откровенными подробностями семейной жизни с супругом – известным музыкантом Валерием Меладзе, сообщает Zakon.kz.

Семейная пара в формате юмористического опроса "норм или стрем" обсудила бытовые ситуации и взаимоотношения.

Так, певица поинтересовалась, нормально ли лайкать фотографии девушек в социальных сетях. Музыкант уверено ответил: "Стрем".

Далее звучал вопрос о том, как отнесется Валерий к тому, что его жена перестанет готовить. Меладзе отметил, что приготовление еды является бытовой необходимостью.

На вопрос о том, нужно ли делить счета в браке пополам, исполнитель хита "Салют, Вера" также ответил: "Стрем".

Еще один вопрос касался того, можно и нужно ли выставлять фотографии в купальнике в социальных сетях. Оказалось, он против публичной демонстрации фото в купальнике.

Комментаторы с удовольствием отметили, что ждут новых видео от знаменитостей.

  • Норм или стрем, что на концерте Меладзе зал забит девушками на 99.9%?
  • Каблук.
  • Вы живете его лучшую грешную жизнь.
  • Если бы Валерий Меладзе лайкнул мою фотку, то я была бы счастлива на всю оставшуюся жизнь! Это не стрем, не лишайте других женщин мечты.
  • Ждем фото Валерия в купальнике.
  • Так вот почему Валерий не лайкает мои фотографии! – шутливо пишут пользователи Сети.

Ранее мы рассказывали, что страницы в Instagram Ксении Бородиной, Оксаны Самойловой, Иды Галич, Ольги Бузовой и многих других российских знаменитостей по очереди атакуют мошенники. Злоумышленники не только предлагают заплатить несуществующую пошлину, но и публикуют шокирующие истории. Так, 24 октября 2025 года предпринимательница Самойлова неожиданно призналась, что ее "14-летняя дочь Ариела беременна, а Джиган разбился".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Альбина Джанабаева рассказала правду о жизни с Валерием Меладзе
16:10, 04 апреля 2025
Альбина Джанабаева рассказала правду о жизни с Валерием Меладзе
Жена Валерия Меладзе удивила мужа новым образом
18:02, 22 октября 2024
Жена Валерия Меладзе удивила мужа новым образом
Валерий Меладзе и его жена начали показывать семейные вайны
06:33, 17 сентября 2024
Валерий Меладзе и его жена начали показывать семейные вайны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: