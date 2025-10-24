В доме Валерия Меладзе лайки и купальники под строгим запретом

46-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" 46-летняя Альбина Джанабаева поделилась забавными и откровенными подробностями семейной жизни с супругом – известным музыкантом Валерием Меладзе, сообщает Zakon.kz.

Семейная пара в формате юмористического опроса "норм или стрем" обсудила бытовые ситуации и взаимоотношения.

Так, певица поинтересовалась, нормально ли лайкать фотографии девушек в социальных сетях. Музыкант уверено ответил: "Стрем".

Далее звучал вопрос о том, как отнесется Валерий к тому, что его жена перестанет готовить. Меладзе отметил, что приготовление еды является бытовой необходимостью.

На вопрос о том, нужно ли делить счета в браке пополам, исполнитель хита "Салют, Вера" также ответил: "Стрем".

Еще один вопрос касался того, можно и нужно ли выставлять фотографии в купальнике в социальных сетях. Оказалось, он против публичной демонстрации фото в купальнике.

Комментаторы с удовольствием отметили, что ждут новых видео от знаменитостей.

Норм или стрем, что на концерте Меладзе зал забит девушками на 99.9%?

Каблук.

Вы живете его лучшую грешную жизнь.

Если бы Валерий Меладзе лайкнул мою фотку, то я была бы счастлива на всю оставшуюся жизнь! Это не стрем, не лишайте других женщин мечты.

Ждем фото Валерия в купальнике.

Так вот почему Валерий не лайкает мои фотографии! – шутливо пишут пользователи Сети.

