Осенние тренды и новинки: что в моде в Казахстане

Осень 2024 года встречает нас яркими модными трендами, которые вдохновляют на создание стильных и уютных образов. Но как подчеркнуть свою индивидуальность и при этом чувствовать себя комфортно. Корреспондент Zakon.kz поговорил со стилистом и узнал, как совмещать моду и практичность.

По словам казахстанского стилиста Айши Токажановой, в этом сезоне в моде будут натуральные ткани, такие как шерсть, кашемир и хлопок, а также объемные текстуры: вельвет, твид и букле. Также будут популярны искусственные материалы, имитирующие кожу и замшу, так как это подчеркивает важность экологичности.

"Ожидаются массивные ботинки, ботильоны на толстом каблуке и уютные угги. Также актуальны спортивные кроссовки в сочетании с более формальными нарядами. Обувь, которая будет в тренде: квадратный мыс, сапоги с широким голенищем, байкерские ботинки. В обуви я рекомендую не экспериментировать и приобретать кожаные и базовые модели, которые прослужат вам долгое время, так же как и сумки". Айша Токажанова

При этом она отмечает, что в осенних коллекциях в моде будут пальто оверсайз, тренчи и короткие куртки. Популярностью будут пользоваться модели с яркими деталями и нестандартными кроями. В осенней коллекции ожидаются более структурированные силуэты с акцентом на детали.

"Рекомендую в гардеробе иметь длинное пальто классического кроя, чтобы надевать поверх платьев или юбок. Часто у людей есть куртки и короткая верхняя одежда, а во время мероприятий или выходов в свет у них нет верхней одежды, которая бы сочеталась с элегантным стилем: на свидания, на мероприятия, в театр или на фотосессию". Айша Токажанова

Стилист отмечает, что широкие пояса, объемные сумки, а также крупные украшения, например, массивные кольца и серьги, станут важными акцентами в осеннем гардеробе. Модные ободки, шапки-бини и необычные очки будут яркими дополнениями к образам.

"На пике будет кэжуал и спорт-шик, где удобство сочетается с элегантностью. Также возрождается романтический стиль с легкими и женственными деталями. Возвращение уличного стиля и влияния нулевых годов с акцентом на индивидуальность и самовыражение. Не забываем и об экостиле, тренд, который вошел в жизнь как многих брендов, так и их клиентов", – говорит стилист.

В этом сезоне будут актуальны длинные кардиганы и многослойные образы. Модные миксы стилей продолжают быть актуальными. Удобные кроссовки, трикотажные вещи и слои останутся в моде. Практически многие образы, такие как голубая оверсайз рубашка с джинсами и пиджаком, сочетания классики и кэжуал, а еще не боятся миксовать стили и цвета – это всегда останется в моде, отмечает эксперт.

"Ожидаются интересные сочетания классических элементов с яркими принтами и фактурами, например, делового костюма с кроссовками или спортивного стиля с романтическими платьями. Интересные миксы спортивной и классической одежды, например, пиджаков со спортивными брюками".

В целом, стилист отмечает, что модные бренды все больше обращаются к экосознательности, используя переработанные материалы и внедряя принципы устойчивого производства. Это отражается в тенденции к минимализму и в выборе качественных вещей, которые будут долго носиться. А мода становится более осознанной и ориентированной на долговечность.