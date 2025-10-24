Игорь Крутой написал песню для казахстанца
Певец из Казахстана Александр Лим, более известный как Alex Lim, в августе стал победителем международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2025". Уже сегодня, 24 октября, стало известно о его совместном творчестве c Игорем Крутым, сообщает Zakon.kz.
Как оказалось, именитый российский пианист написал песню для казахстанца под названием "Вокзал".
Ее премьера состоится совсем скоро – 31 октября 2025 года.
Alex Lim также рассказал немного подробностей:
"Совсем скоро выйдет моя новая песня "Вокзал", которая была написана и спродюсирована Игорем Яковлевичем Крутым".
Комментаторы пришли в восторг от этой неожиданной новости.
- Любит и ценит Игорь Яковлевич талантливых казахстанцев.
- Кайф, головокружительной карьеры желаю Алексу.
- Спасибо Крутому, поддерживает наших талантливых земляков.
- Очень рада за талантливого, перспективного парня! Крутой разглядел этот талант и вывел на большую сцену! Так держать!
- Александр, очень рада за вас.
- Привет всем казахстанцам!
- Круче не бывает!
- Саня, это успешный успех! Разве мог ты, да и вообще кто-то подумать, что когда-то тебе напишет песню сам Крутой!!! А все потому, что это ты крутой.
- Как повезло. Только вперед, простой парень из Казахстана!
