Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой написал песню для казахстанца

ноты, роза, Крутой, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 20:11 Фото: pixabay
Певец из Казахстана Александр Лим, более известный как Alex Lim, в августе стал победителем международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2025". Уже сегодня, 24 октября, стало известно о его совместном творчестве c Игорем Крутым, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, именитый российский пианист написал песню для казахстанца под названием "Вокзал".

Ее премьера состоится совсем скоро – 31 октября 2025 года.

Alex Lim также рассказал немного подробностей:

"Совсем скоро выйдет моя новая песня "Вокзал", которая была написана и спродюсирована Игорем Яковлевичем Крутым".

Комментаторы пришли в восторг от этой неожиданной новости.

  • Любит и ценит Игорь Яковлевич талантливых казахстанцев.
  • Кайф, головокружительной карьеры желаю Алексу.
  • Спасибо Крутому, поддерживает наших талантливых земляков.
  • Очень рада за талантливого, перспективного парня! Крутой разглядел этот талант и вывел на большую сцену! Так держать!
  • Александр, очень рада за вас.
  • Привет всем казахстанцам!
  • Круче не бывает!
  • Саня, это успешный успех! Разве мог ты, да и вообще кто-то подумать, что когда-то тебе напишет песню сам Крутой!!! А все потому, что это ты крутой.
  • Как повезло. Только вперед, простой парень из Казахстана!

Казахстанец Александр Лим стал победителем "Новой волны-2025"

Ранее невеста Григория Лепса Аврора Киба, которой всего 19 лет, заявила, что не уводила известного певца из семьи. Студентка таким образом ответила на слухи о том, что именно она стала причиной развода Лепса с женой Анной Шаплыковой.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
