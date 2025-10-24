19-летняя Аврора Киба ответила на обвинения в том, что увела 63-летнего Лепса из семьи

Невеста Григория Лепса Аврора Киба, которой всего 19 лет, заявила, что не уводила известного певца из семьи. Студентка таким образом ответила на слухи о том, что именно она стала причиной развода Лепса с женой Анной Шаплыковой, сообщает Zakon.kz.

В личном блоге 24 октября 2025 года блогер решила поставить точку в этом вопросе.

"Дорогие друзья. Не знаю, может быть, кому-то это вдруг до сих пор непонятно... Но тема достаточно важная... Я никак не причастна к разводу Гриши и распаду его семьи. Прошу не связывать эту тему со мной (не первый раз слышу и вижу такую версию), я считаю это низким", – написала Аврора Киба.

Фото: Instagram/stories/avrorakiba

Девушка также сделала акцент на том, что ни за что бы не совершила такой поступок:

"На такое может пойти лишь вызывающая жалость и падшая женщина! Мое появление в его жизни случилось спустя два года после их развода с Анной! Всем любви!".

Об отношениях музыканта стало известно осенью 2024 года. Зимой того же года Лепс, несмотря на большую разницу в возрасте, объявил Аврору женой.

