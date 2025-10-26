#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
538.13
624.88
6.64
Культура и шоу-бизнес

"Ворам не достанутся 88 млн евро": к делу об ограблении Лувра подключили 100 следователей

к расследованию ограбления в Лувре привлекли более 100 следователей, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 07:49 Фото: pixabay
Прокурор Парижа Лор Беко заявил о том, что в рамках дела об ограблении парижского Лувра были привлечены более 100 следователей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Le Journal du Dimanche, криминалисты получили более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и другого рода следов с места преступления. Беко обещает, что ворам "не достанутся 88 млн евро".

"Их было около 60, а сегодня их более 100. По сравнению с обычным расследованием ресурсы были увеличены в 10 раз", – сказала она.

Ранее четверо злоумышленников похитили королевские драгоценности XIX века из коллекции Наполеона и императрицы Евгении. На это у них ушло семь минут. Ущерб оценили в 88 млн евро. Глава Минюста Франции назвал ограбление провалом для страны. Преступников до сих пор ищут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Дерзкое ограбление в Лувре: стали известны новые подробности
19:39, 19 октября 2025
Дерзкое ограбление в Лувре: стали известны новые подробности
Лувр возглавил рейтинг мировых музеев
08:10, 09 апреля 2025
Лувр возглавил рейтинг мировых музеев
Лувр закрыли из-за угрозы взрыва
22:54, 14 октября 2023
Лувр закрыли из-за угрозы взрыва
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: