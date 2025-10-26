"Ворам не достанутся 88 млн евро": к делу об ограблении Лувра подключили 100 следователей

Прокурор Парижа Лор Беко заявил о том, что в рамках дела об ограблении парижского Лувра были привлечены более 100 следователей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Le Journal du Dimanche, криминалисты получили более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и другого рода следов с места преступления. Беко обещает, что ворам "не достанутся 88 млн евро".

"Их было около 60, а сегодня их более 100. По сравнению с обычным расследованием ресурсы были увеличены в 10 раз", – сказала она.

Ранее четверо злоумышленников похитили королевские драгоценности XIX века из коллекции Наполеона и императрицы Евгении. На это у них ушло семь минут. Ущерб оценили в 88 млн евро. Глава Минюста Франции назвал ограбление провалом для страны. Преступников до сих пор ищут.