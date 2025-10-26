Двух подозреваемых в ограблении Лувра задержали во Франции

Двух французов задержали по подозрению в ограблении Лувра в Париже, сообщает Zakon.kz.

По данным Le Parisien, 25 октября 2025 года вечером были арестованы и заключены под стражу двое подозреваемых в ограблении музея.

По данным издания, задержанные родом из департамента Сена-Сен-Дени, им около тридцати лет. Они подозреваются в том, что входили в группу из четырех преступников, которые проникли в один из самых известных французских музеев, используя грузовик, оснащенный автовышкой.

"Ограбления века" в Лувре произошло 18 октября: были похищены бесценные французские королевские драгоценности.