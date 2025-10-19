Дерзкое ограбление в Лувре: стали известны новые подробности

Операция по ограблению Лувра в Париже заняла около четырех минут, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати, передает Zakon.kz.

Об этом она заявила в эфире телеканала TF1.





"Эта операция длилась почти четыре минуты. Они (грабители) – профессионалы", – заявила Дати.

Министр подтвердила, что одно из похищенных украшений было найдено недалеко от Лувра. По данным французских СМИ, речь идет о короне супруги императора Наполеона III Евгении, обнаруженной поврежденной рядом с территорией музея.

"Украшения, похищенные из музея, – это бесценные сокровища. Эксперты продолжают работу по их идентификации", – добавила глава Минкультуры.

По информации Le Parisien, ограбление произошло утром 19 октября. Трое злоумышленников воспользовались ремонтными работами, чтобы проникнуть в галерею Аполлона, где находились ювелирные изделия из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины. Грабители похитили девять экспонатов, включая ожерелье, брошь и тиару. Позже стало известно, что близ Лувра после ограбления нашли сломанную корону супруги Наполеона III.

По данным телеканала BFMTV, преступники прибыли к зданию музея на скутерах T-Max и проникли внутрь со стороны реки Сены, где проводятся строительные работы. Источник RTL в полиции уточнил, что при взломе использовались небольшие цепные пилы. После кражи злоумышленники скрылись в направлении автомагистрали A6.

Парижская прокуратура возбудила уголовное дело, квалифицировав произошедшее как организованную кражу и преступный сговор.

Ранее сообщалось, что несколько преступников, скрывших лица, проникли в музей и похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы – среди них ожерелье, брошь и тиара.

