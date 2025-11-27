Макпал Жунусова удивила подписчиков новым видео

Народная артистка Казахстана Макпал Жүнусова порадовала поклонников непривычным и трогательным видео, сообщает Zakon.kz.

На днях в своем Instagram-акаунте артистка поделилась роликом, где она в одиночку подметает листья во дворе. От представленного артисткой образа многие поймали себя на эффекте неожиданности.

Со слов певицы, она намеренно не убирала желтую листву за домом. Так ей хотелось немного продлить наслаждение осенними красками.

"В прошлый раз не стала собирать листья. Думала, пусть полежат, такие красивые. Теперь в конце осени с нежностью прощаюсь с ними", – призналась Макпал Мухамедьяровна.

Артистка добавила, что дворника у нее нет, поэтому уборкой территории она занимается лично. Этой фразой она только усилила эмоциональную составляющую своих подписчиков, вызвав массу комментариев в свой адрес:

"Звезда такого уровня, а такая простая и открытая";

"Вам только уважение! Настоящий пример скромности";

"Пусть ваши силы никогда не иссякнут, вы удивительная женщина".

