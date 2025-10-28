Она часто плачет: Сатжан призвала наказать виновных в травле дочери Кайрата Нуртаса

Министерство просвещения Казахстана займется ситуацией с кибербуллингом в отношении дочери известного певца Кайрата Нуртаса. Об этом сообщила журналист и телеведущая Динара Сатжан в своем Instagram, передает Zakon.kz.

Сатжан выложила нарезку из интервью, на которой говорит о том, что дочь Кайрата Нуртаса – Алау постоянно подвергается кибербуллингу.

"Вот как раз это, я считаю, прямо самый настоящий кибербуллинг. Я ее знаю, Алау, очень хорошая девочка, и я вижу, что, ну, представляете, быть дочерью Кайрата Нуртаса, она активна в социальных сетях, я вижу, как она очень часто плачет, ее оскорбляют, ей пишут ужасные вещи, и люди думают, что это позволительно", – заявила Динара Сатжан.

По словам председателя Комитета по защите прав детей Насымжан Оспановой, она займется этим делом.

Она отметила, что авторы оскорбительных комментариев в адрес несовершеннолетней могут понести ответственность. За подобные действия предусмотрен штраф до 10 тысяч МРП, а в случае тяжких последствий – уголовное наказание.

Глава комитета подчеркнула, что жалобы на подобные случаи можно подавать по номеру "111".

