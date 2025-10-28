#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
535.83
624.94
6.69
Культура и шоу-бизнес

Она часто плачет: Сатжан призвала наказать виновных в травле дочери Кайрата Нуртаса

алау, дочь, Кайрат Нуртас, буллинг, Динара Сатжан , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 00:18 Фото: Instagram/kaalau__
Министерство просвещения Казахстана займется ситуацией с кибербуллингом в отношении дочери известного певца Кайрата Нуртаса. Об этом сообщила журналист и телеведущая Динара Сатжан в своем Instagram, передает Zakon.kz.

Сатжан выложила нарезку из интервью, на которой говорит о том, что дочь Кайрата Нуртаса – Алау постоянно подвергается кибербуллингу.

"Вот как раз это, я считаю, прямо самый настоящий кибербуллинг. Я ее знаю, Алау, очень хорошая девочка, и я вижу, что, ну, представляете, быть дочерью Кайрата Нуртаса, она активна в социальных сетях, я вижу, как она очень часто плачет, ее оскорбляют, ей пишут ужасные вещи, и люди думают, что это позволительно", – заявила Динара Сатжан.

По словам председателя Комитета по защите прав детей Насымжан Оспановой, она займется этим делом.

Она отметила, что авторы оскорбительных комментариев в адрес несовершеннолетней могут понести ответственность. За подобные действия предусмотрен штраф до 10 тысяч МРП, а в случае тяжких последствий – уголовное наказание.

Глава комитета подчеркнула, что жалобы на подобные случаи можно подавать по номеру "111".

Ранее мы писали о том, что влияет на психику подростков. Подробнее можно узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Динара Сатжан поделилась успехами своей дочери
07:37, 03 сентября 2025
Динара Сатжан поделилась успехами своей дочери
Кайрат Нуртас "взорвал" Сеть танцем с дочерью
14:40, 29 мая 2025
Кайрат Нуртас "взорвал" Сеть танцем с дочерью
Динара Сатжан рассказала, чья поддержка помогает ей добиваться целей
17:05, 11 мая 2025
Динара Сатжан рассказала, чья поддержка помогает ей добиваться целей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: