Что влияет на психику подростков: тревоги, страхи и давление

Соцсети, буллинг, завышенные ожидания, школа и… молчание. Что на самом деле вредит психике подростков? Что беспокоит родителей? И почему между этими двумя группами такая большая разница в восприятии? В деталях разбирался Zakon.kz.

Что тревожит подростков? А что их родителей? Когда речь заходит о психическом здоровье, взгляды поколений расходятся, как школьник и будильник в 7 утра.

Родители и подростки вроде бы смотрят в одну сторону, но видят совсем разное. Оба поколения называют соцсети угрозой номер один, но дальше пути расходятся. Подростки чаще говорят о буллинге и давлении успеваемости, а родители о вреде технологий в целом.

Где они на одной волне, а где говорят на разных языках, смотрите сами.

Источник: visual capitalist. График: Zakon.kz

Социальные сети: поле битвы за самооценку

По мнению большинства родителей, главная угроза психическому здоровью подростков – это соцсети. Для взрослых это источник беспокойства, для подростков – привычная среда общения, самовыражения и информации. У них клиповое мышление и совсем иначе выстроено восприятие мира. Но в этих лайках, сторис и лентах часто прячутся сравнение, зависть, страх упустить важное и постоянная борьба за идеальный образ.

Материал по теме Цифровой призрак отношений: зачем мы перечитываем переписку с человеком, с которым больше не общаемся

Парадокс: подростки могут не осознавать влияния соцсетей, пока оно не начинает отражаться на сне, настроении или самооценке.

Мы обратились к детскому психологу Елене Андросовой, которая объяснила нам разницу между восприятием Всемирной паутины у разных поколений.

"Подростки недооценивают влияние соцсетей, потому что для них это часть идентичности, способ быть "в теме" и получать признание. У родителей – другая картина. Они видят тревожного, уставшего ребенка с телефоном в руках и чувствуют угрозу. И дело не только в экранах, а в разном опыте, разном восприятии и разной тревоге", – объясняет детский психолог.

Буллинг: боль, о которой не всегда говорят

Буллинг – тема, которую подростки воспринимают серьезно.

17% из них указывают на него как одну из главных угроз ментальному здоровью. Среди родителей же эту проблему выделяют лишь 9%.

Цифры не врут – буллинг давно вышел за рамки "детских обид". Это не безобидные подколы в коридоре, а постоянное давление, которое может оставлять глубокие следы не на коже, а на самооценке. Подростки часто молчат, потому что думают, что взрослые все равно не поймут. И это самая опасная ошибка. Травля – не то, что нужно терпеть в тишине. Иногда достаточно просто быть добрым или "не как все", чтобы стать мишенью.

Пострадать в целом, не являясь в чем-то виновным, как Муфаса от рук Шрама. Только в этой истории голос нужен не львенку, а каждому, кто чувствует, что его унижают.

"Подростки особенно уязвимы к буллингу. Их эмоции обострены, а система саморегуляции еще формируется. В этот период важно одобрение сверстников, социальные сравнения становятся ежедневной нормой, а внутренние желания легко путаются с чужими ожиданиями. Неудивительно, что любое давление воспринимается острее и остается надолго". Детский психолог Елена Андросова

Завышенные ожидания: быть "лучше всех" тяжело

Еще один тревожный пункт – это давление ожиданий. Ожидания общества, школы, семьи, сверстников и самих себя часто становятся источником выгорания уже в 13-15 лет. Желание быть идеальным во всем: учебе, внешности, хобби – порождает тревожность и ощущение, что ты все время "недостаточно хороший".

Отсюда вытекают следующие психологические процессы: Социальное сравнение становится доминирующим. Я как подросток постоянно измеряю себя по отношению к другим: красив ли я, успешен ли, как обо мне отзываются.

Зависимость от группы. Одобрение сверстников становится жизненно важным.

Внутренние ожидания и внешние стандарты смешиваются. Подростки могут не отличать: это я хочу или мама?

Материал по теме Мир на паузу не ставится: как растут дети цифровой эпохи

Школа: причина стресса, но не всегда очевидная

Интересный нюанс: только 5% подростков винят школу в своих ментальных проблемах, не так уж много, но больше, чем среди родителей (0%). Возможно, подростки ощущают жесткость требований, перегрузку, давление оценок и отсутствие эмоциональной поддержки. Данную тенденцию в обществе нам объяснил социолог.

"Люди старшего поколения не склонны воспринимать институты социализации, такие как школа или семья, как источники давления. Они сами росли в жесткой среде, где давление со стороны этих институтов считалось нормой, а не проблемой. Поэтому им сложно понять, почему современная школа или даже семья могут вызывать у подростков стресс. Сами подростки нередко ощущают стресс со всех сторон: школа, семья, цифровая среда. Они чаще воспринимают проблему как внешнюю, не видя или не признавая внутренних причин". Социолог Жанар Куканова

Для многих взрослых школа – это лишь образовательный институт, а не фактор риска. Но в реальности она все чаще становится пространством тревоги и социальной конкуренции.

"Подростки не воспринимают общественные проблемы как угрозу, потому что уровень стресса определяется не масштабом, а близостью. Школа – это их ежедневная реальность, в ней происходит сравнение, давление, конфликты и оценка. Это ближе и ощутимее, чем абстрактное "общество"", – поясняет детский психолог Елена Андросова.

Технологии в целом: родители насторожены

Технологии в целом, не только соцсети, на втором месте в списке угроз для подростка. Среди родителей 14% считают их угрозой. Подростки не разделяют этой обеспокоенности, только 8% думают так же.

Здесь снова видно расхождение: взрослые смотрят на экран и видят проблему. Подростки – норму.

А как насчет общества?

На удивление, подростки почти не винят в своих проблемах общество. Лишь 5%. В то время как среди родителей этот фактор отметили те же 5%. Возможно, это говорит о том, что у подростков пока нет сформированной социальной картины мира, или же, наоборот, они уже настолько адаптированы к внешней турбулентности, что просто игнорируют ее влияние.

Материал по теме Тревожное поколение: почему молодежь в Казахстане все чаще выбирает психолога

Что с этим делать?

Важно понимать, что подростки и родители живут в одном мире, но видят его по-разному. Там, где подростки страдают, родители могут даже не подозревать о проблеме.

Что важно: Больше разговаривать.

Не обесценивать чувства.

Не бояться обсуждать соцсети, оценки и самооценку.

Искать не только "виноватых", но и точки поддержки.

Помнить, что иногда простое внимание уже профилактика.

Мир подростка – это не просто школа, соцсети и оценки. Каждый лайк, каждый шепот в школьном коридоре, каждое "ты должен" может стать либо поддержкой, либо источником давления. И чем раньше мы научимся говорить об этом открыто, без стыда, без раздражения, без обвинений, тем больше шансов, что следующему поколению не придется лечить свои раны в тишине.

Ментальное здоровье – это не слабость. Это основа. И заботиться о ней – задача не только психологов, но и всего общества.