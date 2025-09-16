Андрей Аршавин высказался о шансах "Кайрата" в матчах Лиги чемпионов

Известный российский футболист, бывший звездный форвард "Кайрата" Андрей Аршавин высказался о шансах алматинского футбольного клуба в матчах Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 16 сентября 2025 года sportarena.kz, по словам Аршавина, что-то советовать подопечным Рафаэля Уразбахтина не имеет смысла.

"Ребята выйдут и будут играть. Команда уже совершила подвиг, на мой взгляд. Игроки в таких играх должны кайфовать, потому что это большой праздник футбола вообще и для каждого футболиста в частности. Просто играть и получать удовольствие", – поделился он своим мнением.

Также 44-летний футболист считает, что "Кайрату" по силам пройти общий этап ЛЧ. Аршавин полагает, что алматинцы могут набрать 6 и более очков в поединках с кипрским "Пафосом", греческим "Олимпиакосом", датским "Копенгагеном" и бельгийским "Брюгге".

"Если "Кайрат" наберет больше 6 очков в этой группе, то это будет очень крутой результат, мне кажется". Андрей Аршавин

При удачном раскладе, как отметил экс-футболист "Арсенала", "Кайрат" способен сыграть успешно с "Реалом" в Алматы 30 сентября.

"Игры показали, что с "Селтиком" все-таки "Кайрат" сумел справиться и не проиграл ему 2 раза... Ну, и вдруг, в Алматы можно сенсацию преподнести: сыграть с "Реалом" вничью. Может быть, кстати, и не все поедут (футболисты "Реала" в Алматы. – Прим. ред.) Алматы, горы – все это может наложиться, болельщики. Это будет первая домашняя игра в Лиге чемпионов. Поэтому, почему бы и нет?! Итак, уже одну сказку написал "Кайрат", почему бы не продолжить и дальше?" Андрей Аршавин

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Кайрат" приглашает фанатов поддержать их во время игры с португальским "Спортингом". Алматинский ФК дебютирует в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА 19 сентября 2025 года. Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе", начало – в 00:00.