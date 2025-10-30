#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
530.07
615.2
6.58
Культура и шоу-бизнес

72-летняя Елена Проклова выходит замуж за бывшего мужа

Елена Проклова, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 04:59 Фото: Instagram/elproklova
Российская актриса Елена Проклова пережила три развода. Последним мужем артистки стал бизнесмен Андрей Тришин, которому она родила дочь Полину. В 2015 году супруги развелись, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала актриса интервью RTVI, несмотря на разрыв, бывшие продолжали общаться. Более того, Тришин помогал и помогает актрисе по хозяйству. Проклова призналась, что предприниматель сделал ей предложение руки и сердца.

"У меня со всеми мужьями до сих пор хорошие отношения. Говорю, со всеми, на самом деле, их осталось два… Первый муж (режиссер Виталий Мелик-Карамов умер в марте текущего года) ушел из жизни, Царствие ему Небесное. Лет 10 назад я развелась с последним супругом, мы никак не могли выстроить свою личную жизнь и пожить друг для друга. Все время находились какие-то задачи, проблемы… Сейчас у нас с ним очень сложный период – тяжело уходит из жизни мой свекор, и я, конечно, рядом. И вот последний муж сделал мне предложение. Ну а что делать вид, что мы живем разными жизнями, когда все равно живем вместе…", – разоткровенничалась 72-летняя Проклова.

Стоит отметить, что актриса пока не ответила бывшему согласием, но обязательно это сделает. Так что вторая свадьба Прокловой и Тришина совсем скоро.

Ранее Иван Ургант поделился радостным событием.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Женился бывший муж Ксении Бородиной
01:54, 12 мая 2024
Женился бывший муж Ксении Бородиной
Бывший муж Асель Садвакасовой высказался о разводе и назвал его причину
12:47, 29 ноября 2024
Бывший муж Асель Садвакасовой высказался о разводе и назвал его причину
Марина Федункив обратилась к молодому мужу
18:05, 18 июля 2024
Марина Федункив обратилась к молодому мужу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: