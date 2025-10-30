72-летняя Елена Проклова выходит замуж за бывшего мужа

Российская актриса Елена Проклова пережила три развода. Последним мужем артистки стал бизнесмен Андрей Тришин, которому она родила дочь Полину. В 2015 году супруги развелись, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала актриса интервью RTVI, несмотря на разрыв, бывшие продолжали общаться. Более того, Тришин помогал и помогает актрисе по хозяйству. Проклова призналась, что предприниматель сделал ей предложение руки и сердца.

"У меня со всеми мужьями до сих пор хорошие отношения. Говорю, со всеми, на самом деле, их осталось два… Первый муж (режиссер Виталий Мелик-Карамов умер в марте текущего года) ушел из жизни, Царствие ему Небесное. Лет 10 назад я развелась с последним супругом, мы никак не могли выстроить свою личную жизнь и пожить друг для друга. Все время находились какие-то задачи, проблемы… Сейчас у нас с ним очень сложный период – тяжело уходит из жизни мой свекор, и я, конечно, рядом. И вот последний муж сделал мне предложение. Ну а что делать вид, что мы живем разными жизнями, когда все равно живем вместе…", – разоткровенничалась 72-летняя Проклова.

Стоит отметить, что актриса пока не ответила бывшему согласием, но обязательно это сделает. Так что вторая свадьба Прокловой и Тришина совсем скоро.

