25-летняя Евгения Медведева выходит замуж

Известная российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Евгения Медведева накануне, 11 ноября 2025 года, объявила радостную новость, сообщает Zakon.kz.

В Instagram 25-летняя фигуристка рассказала, что выходит замуж за своего любимого – 24-летнего ведущего солиста балета Аллы Духовой Todes, танцора и хореографа Ильдара Гайнутдинова.

Судя по записи, предложение руки и сердца Медведева получила еще на прошлой неделе в пятницу:

"07.11.2025".

Поклонники и коллеги по цеху Евгении и Ильдара буквально осыпали их поздравлениями с помолвкой и теплыми пожеланиями, назвав пару красивой и идеальной:

"Браво".

"Поздравляю".

"Как трогательно".

"Какая красивая пара".

"Ребята, будьте счастливы".

"Ура! Поздравляю, Женька".

"Поздравляем вас, чудесные".

"Женя, у меня мурашки, поздравляю!"

"Идеальная пара! Женя, поздравляю".

"Женя, поздравляю! Много счастья вам".

"Ура! Я так рада за вас! Будьте счастливы".

"Поздравляем от всей души! Счастливы за вас!"

"Ну какие красивые и замечательные! Любви и всего-всего".

"По-настоящему прекрасная пара. Пусть вечное счастье будет с ними. С любовью".

О том, что Гайнутдинов и Медведева встречаются, стало известно в июле этого года. Тогда пара опубликовала серию романтических фото, под которыми написала: "Сквозь танец – в жизнь".

Отметим, что Ильдар и Евгения познакомились на съемках проекта "Звездные танцы на ТНТ" осенью 2024 года, где выступали в паре.

В мае 2025 года мы писали, что в Туркестане впервые прошло "Ледовое шоу" с участием всемирно известных фигуристов и гордости нашей страны – Элизабет Турсынбаевой. В рамках мирового тура на льду также выступили Евгения Медведева, Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и более 20 других фигуристов.