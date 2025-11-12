25-летняя Евгения Медведева выходит замуж
В Instagram 25-летняя фигуристка рассказала, что выходит замуж за своего любимого – 24-летнего ведущего солиста балета Аллы Духовой Todes, танцора и хореографа Ильдара Гайнутдинова.
Судя по записи, предложение руки и сердца Медведева получила еще на прошлой неделе в пятницу:
"07.11.2025".
Поклонники и коллеги по цеху Евгении и Ильдара буквально осыпали их поздравлениями с помолвкой и теплыми пожеланиями, назвав пару красивой и идеальной:
- "Браво".
- "Поздравляю".
- "Как трогательно".
- "Какая красивая пара".
- "Ребята, будьте счастливы".
- "Ура! Поздравляю, Женька".
- "Поздравляем вас, чудесные".
- "Женя, у меня мурашки, поздравляю!"
- "Идеальная пара! Женя, поздравляю".
- "Женя, поздравляю! Много счастья вам".
- "Ура! Я так рада за вас! Будьте счастливы".
- "Поздравляем от всей души! Счастливы за вас!"
- "Ну какие красивые и замечательные! Любви и всего-всего".
- "По-настоящему прекрасная пара. Пусть вечное счастье будет с ними. С любовью".
О том, что Гайнутдинов и Медведева встречаются, стало известно в июле этого года. Тогда пара опубликовала серию романтических фото, под которыми написала: "Сквозь танец – в жизнь".
Отметим, что Ильдар и Евгения познакомились на съемках проекта "Звездные танцы на ТНТ" осенью 2024 года, где выступали в паре.
В мае 2025 года мы писали, что в Туркестане впервые прошло "Ледовое шоу" с участием всемирно известных фигуристов и гордости нашей страны – Элизабет Турсынбаевой. В рамках мирового тура на льду также выступили Евгения Медведева, Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и более 20 других фигуристов.