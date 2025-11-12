#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
525.28
607.85
6.47
Культура и шоу-бизнес

25-летняя Евгения Медведева выходит замуж

фигуристка Евгения Медведева, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 10:25 Фото: Instagram/jmedvedevaj
Известная российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Евгения Медведева накануне, 11 ноября 2025 года, объявила радостную новость, сообщает Zakon.kz.

В Instagram 25-летняя фигуристка рассказала, что выходит замуж за своего любимого – 24-летнего ведущего солиста балета Аллы Духовой Todes, танцора и хореографа Ильдара Гайнутдинова.

Судя по записи, предложение руки и сердца Медведева получила еще на прошлой неделе в пятницу:

"07.11.2025".

Поклонники и коллеги по цеху Евгении и Ильдара буквально осыпали их поздравлениями с помолвкой и теплыми пожеланиями, назвав пару красивой и идеальной:

  • "Браво".
  • "Поздравляю".
  • "Как трогательно".
  • "Какая красивая пара".
  • "Ребята, будьте счастливы".
  • "Ура! Поздравляю, Женька".
  • "Поздравляем вас, чудесные".
  • "Женя, у меня мурашки, поздравляю!"
  • "Идеальная пара! Женя, поздравляю".
  • "Женя, поздравляю! Много счастья вам".
  • "Ура! Я так рада за вас! Будьте счастливы".
  • "Поздравляем от всей души! Счастливы за вас!"
  • "Ну какие красивые и замечательные! Любви и всего-всего".
  • "По-настоящему прекрасная пара. Пусть вечное счастье будет с ними. С любовью".

О том, что Гайнутдинов и Медведева встречаются, стало известно в июле этого года. Тогда пара опубликовала серию романтических фото, под которыми написала: "Сквозь танец – в жизнь".

Отметим, что Ильдар и Евгения познакомились на съемках проекта "Звездные танцы на ТНТ" осенью 2024 года, где выступали в паре.

В мае 2025 года мы писали, что в Туркестане впервые прошло "Ледовое шоу" с участием всемирно известных фигуристов и гордости нашей страны – Элизабет Турсынбаевой. В рамках мирового тура на льду также выступили Евгения Медведева, Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и более 20 других фигуристов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Российская фигуристка Евгения Медведева побывала на "Медео"
07:15, 26 декабря 2022
Российская фигуристка Евгения Медведева побывала на "Медео"
80-летний Евгений Петросян похвастался важными поздравлениями, которые получил на юбилей
17:31, 18 сентября 2025
80-летний Евгений Петросян похвастался важными поздравлениями, которые получил на юбилей
Плющенко отреагировал на авиакатастрофу в США, в которой погибли его друзья
16:05, 31 января 2025
Плющенко отреагировал на авиакатастрофу в США, в которой погибли его друзья
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: