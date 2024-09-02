Лолита поделилась с поклонниками редким снимком из детства

Российская эстрадная певица Лолита Милявская показала, как выглядела в первом классе, сообщает Zakon.kz.

Артистка опубликовала в соцсетях архивное школьное фото, которое сохранила ее мать.

"Хочется поделиться с вами сокровенным. А что может быть сокровеннее фотографии себя в первом классе. Мама сохранила, а я у нее нашла. Вот такая первоклассница", – рассказала Лолита.

Знаменитость училась в Киевской школе №165, которую окончила в 1980 году. Лолита призналась, что помимо фото обнаружила свой аттестат об окончании образовательного учреждения и почетную грамоту "За 1-е место в одевании противогаза на соревнованиях". По словам певицы, ее шокировала такая находка.

Поклонники артисты отметили красоту дивы в детстве:

– Лолита, вы такая милая, интересная, очень красивая женщина. Обожаю вас. – Ого! Как же круто! Какая же вы красавица в первом классе. – Вы самая лучшая, Лолита!

Напомним, что Певица столкнулась с травлей и угрозами организаторам ее выступлений, начавшимися после "голой вечеринки" блогера Насти Ивлеевой. Лишенная концертов российская дива заявила, что рассчитывает на пенсию. Впервые на публику после "голой вечеринки" она вышла в середине марта.