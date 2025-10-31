#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

"Красивая пара": фото 44-летней Дильназ Ахмадиевой с молодым телеведущим обсуждают в Казнете

Дильназ Ахмадиева, казахстанская певица , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 15:52 Фото: Instagram/dilnaz_akhmadiyeva
Популярная казахстанская певица, актриса и бизнес-леди Дильназ Ахмадиева накануне, 30 октября 2025 года, сделала с телеведущим Талгатом Байгужиновым совместную публикацию в Instagram, которая вызвала вопросы, сообщает Zakon.kz.

Под романтичным фото с 44-летней артисткой 35-летний телеведущий оставил лишь смайлик в виде алого сердца.

Подписчики в свою очередь уже успели пожелать Дильназ и Талгату счастья, назвав их красивой парой. У других снимок вызвал вопросы:

  • "Супер".
  • "Горячо!"
  • "Обожаю!"
  • "Уау, Талгат".
  • "Как красиво".
  • "Новый клип?"
  • "Красивая пара".
  • "Вы пара с Дилёк?"
  • "Будьте счастливы!"
  • "Музыки только не хватает".
  • "Ого, Талгат, поздравляю вас!"
  • "Классно, будьте счастливы! Рада за вас".
  • "Ойбу! Ладно, прощаем, что не пришел в нашу дорогую редакцию".

Дильназ Ахмадиева сделала кавер на свою же песню

Ранее мы писали, что обновленный хит "Золотой" Дильназ Ахмадиевой вызвал шквал эмоций в Казнете.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
