"Красивая пара": фото 44-летней Дильназ Ахмадиевой с молодым телеведущим обсуждают в Казнете

Популярная казахстанская певица, актриса и бизнес-леди Дильназ Ахмадиева накануне, 30 октября 2025 года, сделала с телеведущим Талгатом Байгужиновым совместную публикацию в Instagram, которая вызвала вопросы, сообщает Zakon.kz.

Под романтичным фото с 44-летней артисткой 35-летний телеведущий оставил лишь смайлик в виде алого сердца.

Подписчики в свою очередь уже успели пожелать Дильназ и Талгату счастья, назвав их красивой парой. У других снимок вызвал вопросы:

"Супер".

"Горячо!"

"Обожаю!"

"Уау, Талгат".

"Как красиво".

"Новый клип?"

"Красивая пара".

"Вы пара с Дилёк?"

"Будьте счастливы!"

"Музыки только не хватает".

"Ого, Талгат, поздравляю вас!"

"Классно, будьте счастливы! Рада за вас".

"Ойбу! Ладно, прощаем, что не пришел в нашу дорогую редакцию".

Ранее мы писали, что обновленный хит "Золотой" Дильназ Ахмадиевой вызвал шквал эмоций в Казнете.