"Красивая пара": фото 44-летней Дильназ Ахмадиевой с молодым телеведущим обсуждают в Казнете
Фото: Instagram/dilnaz_akhmadiyeva
Популярная казахстанская певица, актриса и бизнес-леди Дильназ Ахмадиева накануне, 30 октября 2025 года, сделала с телеведущим Талгатом Байгужиновым совместную публикацию в Instagram, которая вызвала вопросы, сообщает Zakon.kz.
Под романтичным фото с 44-летней артисткой 35-летний телеведущий оставил лишь смайлик в виде алого сердца.
Подписчики в свою очередь уже успели пожелать Дильназ и Талгату счастья, назвав их красивой парой. У других снимок вызвал вопросы:
- "Супер".
- "Горячо!"
- "Обожаю!"
- "Уау, Талгат".
- "Как красиво".
- "Новый клип?"
- "Красивая пара".
- "Вы пара с Дилёк?"
- "Будьте счастливы!"
- "Музыки только не хватает".
- "Ого, Талгат, поздравляю вас!"
- "Классно, будьте счастливы! Рада за вас".
- "Ойбу! Ладно, прощаем, что не пришел в нашу дорогую редакцию".
Ранее мы писали, что обновленный хит "Золотой" Дильназ Ахмадиевой вызвал шквал эмоций в Казнете.
