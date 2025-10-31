#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
530.47
613.75
6.56
Культура и шоу-бизнес

"Тайна Коко" по-казахстански: сестра Димаша в Мексике отмечает День мертвых

Раушан Кудайберген опубликовала новые снимки, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 21:21 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Сестра казахстанского певца Димаша Кудайбергена Раушан в преддверие мексиканского Дня мертвых, который проходит 1 и 2 ноября, поделилась с подписчиками рядом фотографий, передающих дух данного праздника, сообщает Zakon.kz.

Снимки она опубликовала в Instagram.

"Мексика... Это (мультфильм "Тайна Коко") один из моих любимых мультфильмов", – подписала пост девушка.

Подписчики восхитились образом Раушан:

– Как мило. Спасибо большое за то, что поделились своими впечатлениями о Мексике.

– Ты такая красивая, храни тебя Господь.

– Красавица несравненная.

– Вау! Классно! Любим и очень ждем в рождественской Риге! У нас тоже будет очень красиво!

День мертвых – праздник, посвященный памяти умерших, проходящий ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом.

"Тайна Коко" – это американский анимационный музыкальный фильм 2017 года. Сюжет мультфильма основан на мексиканском празднике Дня мертвых и рассказывает историю 12-летнего мальчика Мигеля, который мечтает стать музыкантом, несмотря на запрет в его семье. Чтобы доказать свой талант, он попадает в Мир мертвых, где должен раскрыть тайну своих предков.

Ранее недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена показала редкое фото с мужем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Сцена с Димашем Кудайбергеном и его сестрой-невестой растрогала фанатов
01:52, 04 августа 2025
Сцена с Димашем Кудайбергеном и его сестрой-невестой растрогала фанатов
"Шедевр от Димаша": младшая сестра артиста поделилась кадрами его триумфа в Мексике
09:24, 10 октября 2025
"Шедевр от Димаша": младшая сестра артиста поделилась кадрами его триумфа в Мексике
Сестренка Димаша Кудайбергена покорила фанатов кадрами из Нью-Йорка
23:39, 16 октября 2025
Сестренка Димаша Кудайбергена покорила фанатов кадрами из Нью-Йорка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: