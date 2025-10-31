"Тайна Коко" по-казахстански: сестра Димаша в Мексике отмечает День мертвых
Снимки она опубликовала в Instagram.
"Мексика... Это (мультфильм "Тайна Коко") один из моих любимых мультфильмов", – подписала пост девушка.
Подписчики восхитились образом Раушан:
– Как мило. Спасибо большое за то, что поделились своими впечатлениями о Мексике.
– Ты такая красивая, храни тебя Господь.
– Красавица несравненная.
– Вау! Классно! Любим и очень ждем в рождественской Риге! У нас тоже будет очень красиво!
День мертвых – праздник, посвященный памяти умерших, проходящий ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом.
"Тайна Коко" – это американский анимационный музыкальный фильм 2017 года. Сюжет мультфильма основан на мексиканском празднике Дня мертвых и рассказывает историю 12-летнего мальчика Мигеля, который мечтает стать музыкантом, несмотря на запрет в его семье. Чтобы доказать свой талант, он попадает в Мир мертвых, где должен раскрыть тайну своих предков.
Ранее недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена показала редкое фото с мужем.